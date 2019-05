Spiller Elton John: – Barberte hårfestet

CANNES (VG) Taron Egerton (29) synger egne versjoner av Elton Johns sanger i filmen om hans liv – og måtte barbere hårfestet for å se ut som sangeren.

Briten brukte tre år på å bli kjent med Elton John i forberedelsene til filmen «Rocketman». Han har fortalt om da han og kjæresten ble invitert hjem til artisten og ektemannen – og han selv ble fersket i å stjele mat fra superstjernens kjøkken midt på natten.

De to ble gode venner, og Egerton trente i månedsvis i Abbey Road studio på å synge og spille piano.

Fakta «Rocketman» Musikal/biografi

Basert på Elton Johns liv fra oppvekst til tidlig 80-tall

Regissert av Dexter Fletcher, produsert av blant andre Elton John og David Furnish

Med Taron Egerton som Elton, Richard Madden som John Reid, Bryce Dallas Howard som Eltons mor og Jamie Bell som låtskriver Bernie Taupin.

Norgespremiere 29. mai. Vis mer vg-expand-down

– Men hva gjorde du for å se ut som Elton?

– Rundt ett år før vi begynte innspillingen tekstet jeg Michael (ansatt i sminkeavdelingen, journ.anm.) og sa at jeg ville ha mellomrom mellom fortennene. Og en annen ting jeg visste jeg ville gjøre var håret: Så vi barberte hårfestet mitt noen tommer bakover – det er på vei bakover uansett, sier Egerton lattermild.

STJERNE: Taron Egerton som Elton John, Bryce Dallas Howard som moren Sheila og Richard Madden som John Reid. Foto: David Appleby / Paramount / UIP

Regissør Dexter Fletcher, som sitter ved hans side, påpeker at han deretter barberte det ytterligere.

– Ja, så ville Dex ha det enda litt mer bakover. Så tynnet vi det ut og farget det, og det ser veldig naturlig ut. Frisøren gjorde en fantastisk jobb! Det er også et fantastisk protese-team som fikk meg til å se litt eldre ut mot slutten av filmen. Og for den siste biten satte de på meg en skallet-hette, og det var helt forferdelig. Ikke gjør det, aldri gjør det! Understreker skuespilleren.

FAMILIE: Taron Egerton holder rundt moren Christine Egerton (t.v.) mens han kysser kjæresten Emily Thomas på London-premieren på «Rocketman» 20. mai. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

– Det handler mer om hvordan Taron legemliggjør Eltons ånd. Hvordan han ser ut er underordnet det som foregår følelsesmessig, skyter regissøren inn.

Ifølge de to la ikke Elton selv, som fungerer som assosiert produsent sammen med ektemannen David Furnish, seg opp i hvilken historie de valgte å fortelle.

GODE VENNER: Elton John og Taron Egerton på den røde løperen i Cannes, der filmen hadde verdenspremiere. Foto: Stephane Mahe / REUTERS

– En av Eltons store styrker er at han ikke handler ut fra egeninteresse. Han ønsket å formidle livslyst. Det var ingen deler av historien hans jeg ikke kunne belyse, ikke noe mørkt hjørne han sa nei til å ha med. Han trakk seg tilbake og lot oss leke med det og fortelle historien, sier Fletcher.

På spørsmål om hva som er høydepunktet fra tiden han tilbrakte med Elton John, sier Taron:

– Det er mange. Han har vært fenomenalt snill mot meg, og i løpet av de tre årene vi har kjent hverandre har vi skapt noen fantastiske minner. Men på hans 72-årsdag i år hadde han en middag med rundt 20 mennesker. Der gikk han rundt hele bordet og snakket om alle vennene én etter én. Men han hoppet over meg, og flere spurte hva som skjedde. Han ignorerte dem og gikk videre, men de påpekte at han hoppet over Taron. Da svarte han «Jeg kommer f ... meg til ham!» Da han kom til slutten sa han at å møte meg var en av de beste tingene som hadde skjedd ham i livet. Det kommer jeg til å huske for alltid!

TOPPEN: Filmen følger Elton John, fra hans barndom som Reginald Dwight til hans stigende suksess og påfølgende rusmisbruk og lavpunkt i livet. Foto: Paramount / UIP

På premieren under filmfestivalen i Cannes, begynte flere av de involverte å gråte.

– Ja, ja. Jeg ble litt emosjonell. Det var en av de aller beste dagene i livet mitt! sa Egerton til pressen dagen etter.

– Grunnen til at vi alle var litt rørte, er at vi er som en rar familie som har laget denne tingen vi er veldig stolte av, sier Taron til VG.

Publisert: 31.05.19 kl. 07:29