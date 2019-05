FØLER SEG SEXY: Sharon Stone, her avbildet i 2018. Foto: Morgan Lieberman/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sharon Stone (61) stiller toppløs i Vogue

Skuespilleren kaster klærne i magasinets «sex-utgave».

Dristig fremtoning har vært noe av et standardmodus for Sharon Stone siden gjennombruddet med den erotiske thrilleren «Basic Instinct» fra 1992, hvor hun spilte mot Michael Douglas.

61-åringens alder er åpenbart ingen hindring for Stone, som stiller med få tekstiler i den siste utgaven av portugisiske Vogue.

Der forteller hun at studiosjefer i Hollywood ofte brukte uttrykket «pulbar» rundt møtebordet da hun var fersk i filmbransjen – og at hun selv ikke fikk merkelappen.

– Jeg tenkte nøye over det, for jeg hadde lyst på jobb, så jeg gjorde en strategisk planlagt fotoseanse med Playboy. Passet det for meg? Åpenbart ikke. Brukte jeg hjernen min for å finne ut hvordan jeg kunne fremstå «pulbar»? Vær du trygg, sier Stone til Vogue.

Der understreker hun at hun aldri har følt seg som et sexsymbol, hverken nå eller tidligere. Hun forklarer at hennes idé var å bruke sexappell som en døråpner, så hun dernest kunne vise hva hun faktisk var god for.

Derfor spiller hun koko-kvinner

Stone forteller videre at filmen hun hatet mest å lage var oppfølgeren til «Basic Instinct», 2006-filmen «Basic Instinct 2», som floppet på kino.

Se traileren her:

Ifølge Stone ble hun på settet bedt om å sitte på en regissørs fang når hun ble instruert – og hvis hun nektet dette, ble det ingen filming.

Dette mens hun hadde sin to uker gamle baby med på slep.

Trebarnsmoren gjør det klart at hun synes Hollywood neglisjerer kvinner, og alltid har gjort det.

– De fleste filmer er skrevet av menn, regissert av menn, med maskulin mentalitet. Uten noen tanke på hvordan kvinner faktisk er, hvordan vi tenker og føler. Det er derfor de fleste av mine roller er fulle, dopavhengige eller gærne, fordi det ærlig talt er den eneste måten jeg kan stille meg bak oppførselen deres på.

GJORT DET FØR: Sharon Stone stilte toppløs på omslaget av Paris Match i anledning sin 50-årsdag. Foto: Faksimile fra Paris Match

Om hun ikke tenker på seg selv som et sexsymbol, gjør Stone det uansett klart at hun føler seg sexy.

– Å bli eldre er en prosess. Og som vi vet går det sakte, hvis du er heldig. Og jeg er heldig.

Publisert: 09.05.19 kl. 12:17