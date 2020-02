KJENDISPAR: Amanda Hearst og Joachim Rønning giftet seg i California i fjor sommer. Her er de avbildet på en filmpremiere i fjor. Foto: Rodin Eckenroth / WireImage

Amerikanske medier: Joachim Rønning og Amanda Hearst kjøpte verdensberømt L.A.-bolig til 55 millioner kroner

Hollywood-regissøren (47) fra Sandefjord og hans amerikanske kone (36) har kjøpt seg luksusresidens med utsikt over populære Sunset Strip i Los Angeles.

Det melder både The Dirt og Los Angeles Times, som skriver at amerikanske skattelister bekrefter den ferske handelen.

Og det er ikke en hvilken som helst bolig Rønning og Hearst har gått til anskaffelse av. De har kjøpt det verdensberømte Wolff-huset fra 1961, signert den avdøde arkitekten John Lautner. Boligen av blant annet stein, glass og kobber, er bygd inn i en nærmest vertikal åsside.

Det assymetriske, dramatiske byggverket er knapt være synlig fra veien. Store eucalyptustrær og annen vegetasjon pryder området rundt.

Huset skal ha blitt lagt ut for salg på senhøsten i fjor, til en prislapp på 6,5 millioner dollar. Ifølge The Dirt og Los Angeles Times skal Rønning og Hearst ha kjøpt det for 5,9 millioner dollar – altså litt under takst. Siden den første kjøperen flyttet inn på 60-tallet, har residensen skiftet eier flere ganger.

55 millioner norske kroner ble altså prislappen for villaen, som ifølge Designboom.com beskrives som ikonisk i arkitektonisk sammenheng. LACurbed har også presentert bilder av bygningen.

Marco Diez-Cabral står oppført som selger. Boligen, som i sin tid ble oppført på bestilling av interiørdesigner og konserpianist Marco Wolff, hadde opprinnelig bare ett soverom og et halvt bad. I 1970 ble den imidlertid utvidet med et gjestehus, med tre soverom og to bad.

Huset har flere balkonger, svømmebasseng og karport.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Rønning, men 47-åringen har postet et bilde på sin Instastory, som tydeligvis er tatt i huset.

Den norske regissøren giftet seg med sosietetskvinnen Amanda Hearst i august i fjor. Da hadde det gått syv måneder siden de forlovet seg.

Hearst jobber både som modell, med veldedighet, og har en toppstilling i motemagasinet Marie Claire. I tillegg er hun milliardærarving til Hearst-dynastiet. 36-åringen er oldebarnet til mediemogulen William Randolph Hearst, og er dermed en av arvingene til The Hearst Corporation, et medieselskap verdt milliarder av kroner. Selv skal hun ha en formue på svimlende 16 milliarder kroner, ifølge blant annet worlddemand.com.

Finansmagasinet Forbes har tidligere kåret Hearst til verdens 7. mest sexy milliardærarving. Tanten er det kjente kidnappingsofferet Patricia Hearst (64), rikmannsdatteren som ble bankraner.

Fjorårets «Maleficent: Mistress of Evil» var Rønnings første film uten makker Espen Sandberg (47). De to har jobbet sammen helt siden de var små, men gikk hver sitt etter «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales» i 2017. Duoen står også bak filmer som «Bandidas», samt norske «Kon-Tiki» og «Max Manus».

Rønning har to barn fra et tidligere ekteskap. Hears har ingen barn, og ekteskapet er hennes første.

