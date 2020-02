IKKE MED: Luke Perry, her avbildet i august 2018. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Luke Perry utelatt fra Oscar-hyllest

Flere fans reagerer etter at Luke Perry ble utelatt fra videoen som hyller avdøde filmarbeidere under Oscarutdelingen.

Nå nettopp

I minnesegmentet «In memoriam» på Oscarutdelingen natt til mandag, ble blant annet Kobe Bryant og Kirk Douglas hedret.

Bryant, som døde sammen med datteren i en tragisk helikopterstyrt i januar, vant i 2018 Oscar som produsent på kortfilmen «Dear Basketball». Kirk Douglas sovnet stille inn som 103-åring og rakk å være nominert til tre Oscar-priser på 50-tallet samt å få en Æres-Oscar i 1996.

Luke Perry omkom som kjent i mars etter et hjerneslag. Han ble bare 52 år gammel. Perry er aller mest kjent for rollen som Dylan i den originale «Beverly Hills 90210»-serien, og de senere årene fra «Riverdale». Hans siste filmrolle var i «Once Upon a Time ... in Hollywood» som var nominert til ti Oscarpriser.

Minnesegmentet i årets Oscar-show ble vist mens Billie Eilish sang en versjon av Beatles-låten «Yesterday».

Ifølge Hollywood Reporter manglet både Perry, skrekkfilmskuespiller Sid Haig og Disney-skuespiller Cameron Boyce i segmentet på sendingen, mens de er inkludert i den lengre versjonen som ligger på Oscarakademiets nettsider.

HEDRET: På SAG-utdelingen 19. januar, ble Perry hyllet. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

På Twitter kan man se mange reagere på at Perry ble utelatt i sendingen, spesielt siden han spilte i en Oscaraktuell film.

(Saken fortsetter etter Twitter-eksemplene)

Skuespilleren ble hyllet i lignende minnesegmenter på både Emmyutdelingen i september og på Screen Actors Guild-prisen i januar.

«Once Upon a Time ... in Hollywood» endte med to Oscarpriser: Én for Beste produksjonsdesign og én til Brad Pitt for Beste mannlige birolle.

Publisert: 10.02.20 kl. 10:23

