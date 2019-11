ROSA AV RASERI: Helena Zengel i «Systemsprengeren». Foto: Peter Hartwig / Mer Film

Filmanmeldelse «Systemsprengeren»: Raserianfall i rosa

Du trodde du visste hva illsinne var? Møt Benni (9).

DRAMA

«Systemsprengeren» («Systemsprenger»)

Tyskland. 12 år. Regi: Nora Fingscheidt.

Med: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide.

Benni (Zengel) er en ni og tre kvart år gammel hyperkinetisk virvelvind av uro og kaos. Hun er traumatisert – vi vet ikke nøyaktig av hva, men uansett hva du gjør og ikke gjør: berør henne ikke i ansiktet – og kjenner bare til ett utløp: Vilt raseri.

Hun er en fare for seg selv og andre, og er blitt en kasteball i det tyske barnevernet. For farlig for krisesenteret der hun er midlertidig innlosjert. Og for ung for en lukket institusjon.

SUKKERKIKK: Helena Zengel i «Systemsprengeren». Foto: Peter Hartwig / Mer Film

De er mange som forsøker å hjelpe henne. Frau Bafané (Schmeide) er den mest utholdende. Livet lysner dessuten en smule når Micha (Schuch), en sosionom som har vært ute en vinternatt selv, tar Benni med på en tre uker lang ferie til skogs, der barnet kan felle trær, hugge ved og skrike så mye hun vil uten å forstyrre andre.

Benni vil bli adoptert av Micha, eller få dra hjem til mamma. Men mamma (Lisa Hagmeister) har ikke krefter til å ta seg av henne. Og Micha, som har sin egen familie, kan ikke blir for personlig engasjert i barnet. Han har fantasier om at han kan «redde henne». Men så enkelt er det ikke.

To timer med et rasende, angstfylt barn høres ikke ut som noen tur i parken. «Systemsprengeren», Tysklands håp i konkurransen om en Oscar for «beste utenlandske film» neste år, vil da også redusere de fleste publikummere til vaskefiller.

SKOGENS RO: Albrecht Schuch i et kort rolig øyeblikk i «Systemsprengeren». Foto: Peter Hartwig / Mer Film

Men det er fordi du kommer til å bry deg en hel del om hvordan det skal gå – ikke bare med Benni, men også med de gode menneskene som gjør sitt beste for å hjelpe henne.

Mye av årsaken til at «Systemsprengeren» fungerer, faktisk også som en slags «underholdning», ligger i Helena Zengels formidable innsats. Hennes Benni er ikke bare et barn man ønsker å skygge raskest mulig unna, men åpenbart et intelligent og interessant lite menneske. Når hun først er glad, skjønner man at dette er et barn mange voksne vil kunne bli fristet til gå i krigen for.

«Hva vil du bli når du blir voksen», spør en behandler Benni helt innledningsvis i filmen, like etter et av de episke raserianfallene hennes. «Sosionom!!», skriker Benni med et diabolsk glis om kjeften.

Filmen om henne er forrykende.

