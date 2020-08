DØD: Skuespilleren Ben Cross døde tirsdag i Wien i Østerrike. - Jeg er sønderknust, skriver datteren på facebook. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Skuespilleren Ben Cross er død

Skuespilleren Ben Cross er død. Han ble 72 år gammel.

Cross fikk sitt gjennombrudd i filmen «Chariots of Fire» fra 1981. En film som i 2015 ble regnet som en av de ti mest overraskende Oscar-vinnerne gjennom tidene av amerikanske Variety.

Filmen fikk mot alle odds i 1982 Oscar for Beste film. Cross spilte langdistanseløperen Harold Abrahams som i OL i 1924 lyktes mot alle odds.

BBC skriver at Cross døde overraskende etter kort tids sykdom i Wien. Han etterlater seg kone, to barn og tre barnebarn.

Datteren Laureen skrev tirsdag dette på farens facebook-side:

– Jeg er fullstendig sønderknust over å dele med dere at min kjære far døde for noen timer siden. Han hadde vært syk en stund, men ble mye dårligere den stiste uken. Takk for all støtte.

I 1995 spilte han mot Sean Connery og Richard Gere i filmen «First Knight».

Han er også kjent fra Star Trek-filmen fra 2009 hvor han spilte Spocks far Sarek. Mange vil kanskje huske ham som prins Charles i TV-filmen «William & Kate The Movie» fra 2011.

