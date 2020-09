STRIDER: Amber Heard og Johnny Depp utenfor High Court i London i juli. Foto: Pa Photos

Johnny Depp søker om å sette rettssaken mot ekskona på vent

Mens Johnny Depp (57) venter på resultatet av den ferske rettssaken mot britiske medier, har han søkt om å få utsatt neste års rettssak mot Amber Heard (34).

De amerikanske filmstjernene, som var gift fra 2015–2017, ligger i beinhard konflikt med hverandre. Planen er at de to skal møtes i retten i Virginia i januar neste år, der Heard må svare for Depps påstander om ærekrenkelser. Rettssaken er satt opp fra 11.–28. januar.

Nå viser det seg at dette kolliderer med hans innspilling av «Fantastic Beasts 3». I likhet med de fleste andre prosjekter i bransjen ble innspillingen lagt midlertidig på is som følge av coronapandemien. Nå er det imidlertid lettet på tiltakene, og det ligger an til at innspillingen kan starte opp i London i oktober.

Innspillingen varer til ut i februar, og dermed sliter Depp med for mange jern i ilden på nyåret.

Deadline melder at Depp derfor har søkt om å få rettssaken utsatt til perioden mars-juni neste år. Heard, som kreves for 450 millioner kroner av eksmannen, har enn så lenge ikke tatt stilling til Depps søknad om utsettelse. Det forventes å skje i midten av september.

Heard er selv aktuell med innspilling til neste år, nemlig «Aquaman 2».

Flere oppgjør

Stridens kjerne er Heards anklager om at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold – påstander som også er bakgrunnen for denne sommerens rettsoppgjør Depp og Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper.

Heard var sentralt vitne i den 16 dager lange rettssaken i London i juli, der Depp krever oppreisning av mediene for å ha blitt stemplet som konebanker – basert på Heards uttalelser.

Depp har alltid benektet Heards påstander om at han ga henne juling. Hun på sin side har vist frem bilder hun sier viser de kroppslige skadene han påførte henne. Depp uttalte i sommer at han mener ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte».

Depp og Heard møttes og forelsket seg under innspillingen av «The Rum Diary» i 2011:

