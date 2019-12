POPULÆR: Jason Momoa, her på et arrangement i Roma tidligere i år. Foto: Domenico Stinellis / TT NYHETSBYRÅN

Jason Momoa henrykt over å slå australske filmkjekkaser

Amerikanske Jason Momoa (40) ha stukket av med tittelen «Årets mann» i Australia.

Nå nettopp

Det er leserne av australske GQ Magazine som har talt.

Selv er «Aquaman»-stjernen mest fornøyd over å ha stukket av med seieren foran de australske filmbrødrene Liam (29) og Chris Hemsworth (36).

– Aldri i verden hadde jeg trodd at jeg skulle bli «2019 GQ International Man of the Year». Jeg fryder meg over å ha slått Hemsworth-gutta, fordi jeg endelig fortjener det. Det betyr veldig mye for meg, sierl Momoa spøkefullt i et videoopptak på bladets nettsider.

– Australia, dere vet at jeg elsker dere. Jeg håper jeg får komme nedover igjen for «Aquaman 2». Tusen takk for dette!

les også Jason Momoa fikk «The Ellen Show» til å koke

Mesteparten av fjorårsfilmen «Aquaman» ble spilt inn nettopp i Australia, og selv om den fikk ganske hard medfart fra mange kritikere, ble den en publikumssuksess.

Momoa pryder naturlig nok forsiden av bladet, samtidig som et intervju med 40-åringen fyller flere sider. Selv om film- og TV-merittene er viet stor plass, mener skuespilleren selv at det er arbeidet med å vekke oppmerksomhet rundt klimaforandringer, som er hans største seier.

– Det er et personlig høydepunkt for meg, og det arbeidet ønsker jeg å fortsette med, sier han.

Innsatsen for miljøet er også en av grunnene til at han er stemt frem av bladets lesere,

Husker du? Stjernen tok skjegget – fansen fortviler

Momoa, også kjent fra «Baywatch», «Conan The Barbarian» og «Game of Thrones», er for tiden aktuell i TV-serien «See». Han har for øvrig flere nye filmprosjekter på gang.

Tilbakeblikk: Fryktet «Baywatch»-fortiden ville ødelegge karrieren

På privaten er Momoa gift med filmstjernen Lisa Bonet (51), som han har to barn med.

Publisert: 02.12.19 kl. 07:22

Mer om