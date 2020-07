UTSATT: Fansen må vente på ubestemt tid på den neste «Avatar»-filmen på grunn av coronakrisa. Foto: WETA / TT NYHETSBYRÅN

Disney utsetter storfilmer

Premieren på oppfølgerne til potensielle kassasuksesser som «Avatar» og «Star Wars» må skyves på. Coronakrisen får skylda.

Nå nettopp

Det kommer frem av en pressemelding fra Disney-studioet denne uka, skriver CNN.

Årsaken er at coronakrisen har skapt langvarige opphold i produksjonen, slik at innspillingen av filmene har blitt så forsinket at selskapet innser at de ikke rekker planlagte premieredatoer.

CNN skriver at alle filmer i «Star Wars»- og «Avatar»-franchisene blir utsatt ett år, hvilket betyr at det ikke kommer en «Avatar 2» neste år eller en ny «Star Wars»-film i 2022.

Også den nye «Mulan»-filmen, som skulle hatt premiere den 22.august, er utsatt på ubestemt tid.

«I løpet av de siste månedene har det blitt klart at ingenting kan skrives i stein når det gjelder å utgi filmer i denne globale helsekrisa, og i dag betyr det at vi setter utgivelsesplanen til «Mulan» på pause mens vi best finner ut av hvordan vi mest effektivt kan bringe filmen ut til publikum over hele verden», heter det uttalelsen fra Disney-konsernet.

«Avatar»-regissør James Cameron beklager utsettelsen på Instagram og Twitter overfor filmens mange fans.

«Før Covid-19 var alt i rute for å gi dere den neste filmen i desember 2021. Dessverre, på grunn av følgene som pandemien har hatt på vårt tidsskjema, er det ikke lenger mulig å rekke denne datoen. Det er ingen som er mer skuffet over dette enn jeg», skriver Cameron.

Også Warner Bros.’ storfilm «Tenet», med planlagt premiere tidlig høst, er utsatt på ubestemt tid. Det betyr at amerikanske kinoer, som er i startfasen av å åpne igjen, står uten soleklare kassasuksesser den første måneden inn i filmhøsten.

Publisert: 24.07.20 kl. 21:23

