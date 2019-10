SPILLER SPION: Filmaktuelle Ingrid Bolsø Berdal spiller Sonia Wigert i «Spionen». Foto: Mattis Sandblad

Ingrid Bolsø Berdal rørt av spionhistorie: - Det har vært veldig sårt

Filmaktuelle Ingrid Bolsø Berdal (39) gikk veldig opp i rollen som dobbeltagenten Sonja Wigert i «Spionen».

– Hun har hele tiden stått som et eget menneske, litt på siden av meg, som en person jeg har «snakket» med, sier den anerkjente skuespilleren til VG.

«Spionen» forteller den sanne historien om Sonja Wigerts innsats under andre verdenskrig. Wigert (1913–1980) var stor diva og kjent skuespiller i Norden på 1940-tallet – samtidig som hun var dobbeltagent i Oslo og i Stockholm i stram regi av den svenske etterretningstjenesten. Mye takket være sin tette kontakt med Josef Terboven – Hitlers rikskommisær i Norge.

VIRKELIGHETENS SONJA: Sonja Wigert intervjues av Kåre Hegseth til artistportrett for NRK fjernsynet i 1969 Foto: NRK

– Jeg visste ingenting om Sonja Wigert. Da fikk høre om filmen første gang, tenkte jeg: «Skal vi fortelle enda en historie fra 2. verdenskrig. Skal vi ikke heller fortelle en historie fra vår egen nåtid». Jeg hadde i starten et naivt forhold til dette prosjektet. Men jeg forsto raskt at selvfølgelig skal vi fortelle enda en historie fra 2. verdenskrig. Jeg ble svært begeistret da jeg begynte å sette meg inn i livet til Sonja Wigert, sier Ingrid Bolsø Berdal til VG.

Wigerts innsats skulle vise seg å koste henne dyrt. Til tross for at hun var antinazist, klarte Sonja Wigert ikke å renvaske navnet sitt etter krigen. Da freden kom måtte Wigert forsvare sin ære for å overleve som skuespiller og menneske.

DEN STORE KJÆRLIGHETEN: Ingrid Bolsø Berdal som Sonja Wigert og Damien Chapelle som hennes ungarske elsker i «Spionen», som i virkelighetens verden var Wigerts store kjærlighet og som hun aldri fikk. Foto: Nordisk film

– Hennes historie gjorde dypt inntrykk på meg. Jeg ble beveget da jeg forsto omfanget av hennes innsats under den annen verdenskrig - og at hun ikke fikk noen anerkjennelse etterpå. Det gjorde meg veldig trist og derfor er det også en viktig historie å fortelle. Dette var også motstandskamp, men Sonja hadde ingen uniform som gjorde at hun etter krigen kunne reise hjem til Oslo og vise alle hvilken side hun hadde stått på. Det må være plass til flere historier, fortsetter Bolsø Berdal.

Hun har flere hovedroller bak seg, og slo gjennom som filmskuespiller med filmen «Fritt Vilt», som hun fikk Amandaprisen for beste skuespiller for. Det internasjonale gjennombruddet kom kort tid etter med HBO-serien «Westworld», en prestasjon Berdal har høstet stor anerkjennelse for.

Hun legger ikke skjul på at gjennom arbeidet med denne rollen utviklet et nært «forhold» til Sonja Wigert

INGRID SOM SONJA: Sonja Wigert var en stor diva og kjent skuespiller i Norden på 1940-tallet – samtidig som hun var dobbeltagent i Oslo og i Stockholm i stram regi av den svenske etterretningstjenesten. Foto: NORDISK FILM

– Som skuespiller kjenner jeg på den urettferdigheten hun må ha følt på. Jeg synes det har vært veldig sårt. Jeg har kjent på et slags søster-skap til Sonja i den forstand at jeg har fått en stafettpinne. Et samarbeid om at nå skal denne historien fortelles. Jeg blir rørt når jeg snakker om det, jeg blir rørt når jeg tenker på det. På alt den hun har gjennomgått, på all frykten hun har stått i og ikke kunne dele det med noen. Så bli stemplet etterpå og ikke komme skikkelig tilbake igjen. Hun flyttet til Spania og var mye alene der. Så denne filmen og den renvaskelsen den er, det kjennes veldig sterkt, sier Ingrid Bolsø Berdal til VG.

Gjennom sitt arbeid med denne rollen som Sonja Wigert, har hun også blitt kjent med en kvinne som har holdt på sine hemmeligheter.

– I forhold til andre roller jeg har hatt, har jeg nok fått en voldsom respekt for Sonja Wigert. Hun har hele tiden stått som et eget menneske, litt på siden av meg, som en person jeg har snakket med. En jeg som jeg spurt «hvordan gjør vi dette, hvordan løser vi dette på best mulig måte». Mer som i en slags fantasiverden, men hun har hele tiden smilt varmt og heiet på meg, sier Ingrid Bolsø Berdal.

FORFATTER OG HOVEDROLLEINNEHAVER: «Spionen» er basert på biografien om Sonja Wigert, skrevet av Iselin Theien (t.h). Her sammen med Ingrid Bolsø Berdal. Foto: Mattis Sandblad

Filmen er regissert av Jens Jonsson, og basert på biografien om Sonja Wigert, skrevet av Iselin Theien. Boken kom ut i 2010.

– Det sterkeste for meg med denne filmen er det portrettet som er tegnet av Sonja Wigert. Det er akkurat slik jeg har sett henne for meg, sier Iselin Thein til VG.

