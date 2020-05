Ny filmtrailer viser Robert Pattinson i Oslo

I de nye glimtene fra spionthrilleren «Tenet» får publikum se superstjernene i hovedstaden.

Nyheten lekket raskt ut i september om at Hollywood-stjernen Robert Pattinson og stjerneregissør Christopher Nolan (49) var på snarvisitt i den norske hovedstaden i forbindelse med filminnspilling.

Da var det imidlertid ikke bekreftet fra noe hold at det var «Tenet» som ble filmet.

Første trailer ble sluppet før jul, da uten referanser til Norge. I den nye traileren ser man Pattinson (34) og motspiller John David Washington (35) bevege seg rundt på Tjuvholmen ved Aker Brygge.

Det korte norgesbesøket resulterte altså i såpass viktige scener at de presenteres i den under tre minutter lange traileren.

Fortnite-premiere

Traileren hadde premiere på videospillet Fortnite natt til fredag, uten noe forvarsel (se den på VGTV øverst i artikkelen). At filmteaseren dukker opp i et dataspill før den vises på YouTube og andre steder, vekker oppsikt.

Warner Bros satser ifølge Hollywood Reporter fortsatt på at filmen skal settes opp på kino som planlagt 17. juli – til tross for all usikkerhet rundt coronaviruset. Går premieren som planlagt, blir «Tenet» den første store Hollywood-filmen som inviterer folk til kinosalene i USA etter viruskrisen.

Natt til fredag ble det også kunngjort at Fortnite skal tilby en gratis visning av en tidligere Christopher Nolan-film i sommer, noe som betraktes som en tydelig alliansebygging mellom Hollywood-filmer og dataspill.

STJERNEBESØK: Robert Pattinson på Tjuvholmen i fjor høst. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

TV 2, som var de første til å melde om stjernebesøket i fjor høst, skrev at filmcrew også hadde vært på Operaen.

Actionfilmen handler om internasjonal spionasje, evolusjon og tidsreiser. Stjerner som Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Michael Caine, Dimple Kapadia og Clémence Poésy står også på rollelisten.

Norsk filminstitutt opplyste i fjor om at det ikke er søkt om penger til innspilling av «Tenet» via deres incentivordning.

FILMTEAM: Robert Pattinson og John David Washington under en pause i filminnspillingen i Oslo i september. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

