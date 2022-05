RØD LØPER: Xochitl Gomez på «Moon Knight»-premiere i Los Angeles 22. mars.

Marvel-nykommer hetset på sosiale medier

Xochitl Gomez (16) får sin store filmdebut i «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». Det har ikke gått uten motstand.

Hun har spilt i flere TV-serier og kortfilmer, men den kommende Marvel-filmen blir den første store Hollywoodfilmen for Xochitl Gomez.

På sin første audition for Marvel, var hun bare 13 år. I april fylte hun 16. I konkurranse med flere hundre håpefulle, fikk Gomez rollen som Young Avenger America Chavez, som heller ikke har vært å se i filmuniverset tidligere.

TRIO: Xochitl Gomez, Benedict Wong og Benedict Cumberbatch i «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

Hun er Marvels første LHBTQ+-figur av latinamerikansk opprinnelse, og i «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» er hun gjort yngre enn i tegneseriene, 14 år.

Ifølge Variety og The Direct har det at America Chavez er skeiv og at hennes «to mødre» nevnes ført til at filmen er sensurert i flere arabiske land, blant annet Egypt og Saudi-Arabia.

RØD LØPER: Gomez på premieren på «Everything Everywhere All At Once» i Los Angeles 23. mars.

Saudi-Arabia skal ha bedt Disney om å fjerne en tolv sekunder lang scene der hennes legning nevnes, men dette gikk ikke Disney med på.

Etter at Marvel bekreftet at den nye rollefiguren var LHBTQ+, fikk Gomez ifølge The Direct mye hets på sin Instagram-profil der hun blant annet fikk skylden for at flere ikke får se filmen på kino i sitt land og generelle hatmeldinger.

MARVEL-DEBUT: Xochitl Gomez på «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»-premiere i Los Angeles 2. mai.

Blant de nær 5000 kommentarene som står der i dag, er det mange støttende meldinger og oppfordringer til å overse «haterne».

Gomez selv svarte med en Insta Story der hun takket alle som sendte kjærlighet og støtte i direktemeldinger.

ACTION: Xochitl Gomez i «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

– America representerer så mange mennesker og jeg føler at med henne på skjermen kommer så mange til å føle seg representert, og det er viktig, sa hun til ComicBook.

Som kjent ble også «Eternals» forbudt i flere arabiske land på grunn av en homofil rollefigur.

America Chavez kommer ifølge Marvel utenfra vårt multivers, dimensjonen kalt Utopian Parallel. Der jaktes hun på grunn av evnen til å åpne stjerneformede hull i virkeligheten som gjør at hun kan reise gjennom multiverset.

Klar for Young Avengers-prosjekt

Xochitl Gomez har sagt hun er klar for at Young Avengers kan slå seg sammen i Marvels kino- eller TV-univers i fremtiden.

Vi har allerede fått etablert Maximoff-tvillingene Wiccan og Speed i «WandaVision», Jack Veal som Kid Loki i «Loki», Hailee Steinfeld som Kate Bishop i «Hawkeye» og Iman Vellani vil bli å se som Kamala Khan/Ms. Marvel.

– Selvfølgelig, Kate Bishop og Loki, tror jeg, for jeg hadde likt å se hvordan det ville slå an, sa Gomez på en pressekonferanse nylig.

Den nyeste Marvel-filmen regissert av skrekkmesteren Sam Raimi har norgespremiere 4. mai.

