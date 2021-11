FORLOVET: Kristen Stewart, aktuell som prinsesse Diana i «Spencer», er gifteklar. Her er hun fotografert under Los Angeles-premieren i oktober.

Kristen Stewart er forlovet

Avslørte at hun ble fridd til av kjæresten Dylan Meyer på «The Howard Stern Show».

Av Stein Østbø

Det skriver BuzzFeed på sine nettsider.

Kirsten Stewart (31) har vært i et forhold med Meyer i rundt to år. Til Howard Stern sier hun at hun har ønsket å bli fridd til. Og nå har det skjedd.

– Vi skal gifte oss, vi kommer definitivt til å gjøre det, sier Stewart til Stern.

Se også Stewart som prinsesse Diana:

Kristen Stewart stormet frem i offentligheten i rollen som Bella i den populære «Twilight»-serien som første gang ble sendt i 2008. Ganske fort begynte ryktene å gå om et forhold til den mannlige motparten i serien, Robert Pattinson, noe som viste seg å stemme.

Kristen Stewart har tidligere fortalt, også det til Howard Stern, at hun på den tiden var dypt forelsket i sin barndomsvenn, men at hun ikke klarte å hindre den gryende forelskelsen i Robert Pattinson.

Akkurat nå er Kristen Stewart aktuell som prinsesse Diana i filmen «Spencer» som hadde førpremiere i London i oktober. Rolleinnsatsen har allerede vakt oppsikt hos anmelderne, og flere har ymtet frempå om at Stewarts innsats er en Oscar-stauett verdig.

Filmen kommer opp på kino i Norge den 7. januar neste år.