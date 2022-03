NYFORLOVET: «Loki»-stjernen Tom Hiddleston (41) og skuespiller Zawe Ashton (37). Her fotografert på rød løper under BAFTA-prisutdelingen i London 13. mars.

«Loki»-stjerne Tom Hiddleston er forlovet

Den britiske skuespilleren Tom Hiddleston (41) har forlovet seg med skuespillerkjæresten Zawe Ashton (37).

Av Silje Kathrine Sviggum

Det skrivere People Magazine.

Paret traff hverandre da de spilte sammen i «Betrayal» på Broadway i 2019 og debuterte på rød løper sammen som par under Tony Awards september 2021.

Hiddleston er best kjent for rollen som antihelten Loki i Marvel-universet, mens Ashton har en rolle i den kommende Captein Marvel-oppfølgeren «The Marvels».

Taylor Swifts ekskjæreste

Briten fikk mye oppmerksomhet da han en kort periode i 2016 var kjæreste med artisten Taylor Swift, men har hele karrieren holdt kjærlighetslivet privat.

EKSKJÆRESTER: Tom Hiddleston var kjæreste med Taylor Swift i tre måneder i 2016. Tabloidpressen døpte da forholdet deres «Hiddleswift».

– Jeg elsker det jeg gjør og jeg dedikerer meg fullt og helt til å lage god kunst og god underholdning, og jeg ønsker ikke å skape konflikt for de to. Jobben er min offentlig sfære og jeg har et privatliv. De to tingene er atskilt, sa Hiddleston i et intervju fra 2017 med The Telegraph.

Særlig artig for norske TV-seere var det da Tom Hiddleston sang på norsk i rollen som Loki, en karakter som er basert på den norrøne guden Loke.

NORRØNN GUD: Tom Hiddleston spiller hovedrollen som Loki i TV-serien med samme navn.

Imponerte med norsk sang

De to hordalendingene Erlend O. Nødtvedt og Benedicte Maurseth står bak en av låtene i TV-serien, en drikkevise der Loki skulle synge om norsk.

Til NRK uttalte Nødtvedt følgende om norskuttalen til Hollywood-skuespilleren:

– Den imponerte meg faktisk.

Loki-karakteren er bifil, noe som gjør karakteren til den første hovedpersonen i Marvel-universet og en Disney-serie som er LHBTQI+.

