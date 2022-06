TAPTE: Amber Heard, her i samtale med en av sine advokater i retten i Virginia 27. mai.

Amber Heard snakker ut på TV

Amber Heard (36) har stilt opp i et timelangt intervju på NBC.

Ifølge Deadline er det «Today»-reporter Savannah Guthrie som har intervjuet Heard. Samtalen ble filmet 9. juni og skal sendes fordelt på tirsdag og onsdag.

Intervjuet skal ha blitt spilt inn i New York i hemmelighet – og med store sikkerhetstiltak. Heard skal ha blitt fløyet inn fra Washington-området ens ærend. Hun skal ha returnert samme dag.

NBC melder på sine nettsider at Heard i samtalen sier at hun «ikke klandrer juryen».

– Jeg forstår det, faktisk. Han er en høyt elsket skikkelse, og folk føler at de kjenner ham. Han er en glimrende skuespiller, sier hun om eksmannen Johnny Depp (59).

Knusende tap

Juryen i den seks uker lange rettssaken mellom Depp og Heard landet altså på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann. Depp vant dermed frem med sitt søksmål.

Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner. Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat.

Heard sier ifølge NBC at hun mener «sosiale medier-sirkuset» var urettferdig overfor henne. I sosiale medier har støtten til Depp vært massiv sammenlignet med engasjementet til fordel for ekskona.

– Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg eller hvilken oppfatning folk har om hva som skjedde innenfor mitt hjems fire vegger, i mitt ekteskap og bak lukkede dører, sier hun og presiserer at hun ikke tar disse tingene personlig.

– Men selv de som er sikre på at jeg fortjener alt hatet og kritikken, og som tror at jeg lyver, kan vel ikke se meg i øynene og si at det som har vært representert i sosiale medier er rettferdig? sier Heard.

– Du kan ikke fortelle meg at du mener dette har vært rettferdig, sier hun til reporteren.

Et lite klipp fra intervjuet slippes mandag kveld, og hele spesialen sendes på «Dateline» førstkommende fredag.

Les også Heard og Depp: Dette kan skje nå Skal Amber Heard (36) få ny rettssak, må hun overbevise ankedomstolen om at dommeren har gjort en grov feil.

Heards advokat Elaine Bredehoft har allerede opplyst i et intervju med «Today og nettopp Savannah Guthrie at hennes klient planlegger å anke.

Guthrie intervjuet i forrige uke også Depps advokater, Camilla Vasquez og Ben Chew. De to tok avstand fra Heards og hennes advokats påstander om at rettsutfallet er et tilbakeslag for kvinner, for voldsofre og for MeToo-bevegelsen og fastholdt i stedet at rett offer fikk gehør i rettssaken.

Savannah Guthrie opplyste under intervjuet med depps advokater om at hennes ektemann hadde vært rådgiver for Depps juridiske team, men at han ikke hadde noe med TV-intervjuet hennes å gjøre.

Kilder sier til Deadline at Heard i det kommende TV-intervjuet blant annet snakker om hvordan hun mener dommen påvirker ytringsfriheten i USA, og at hun mener utfallet vil påvirke hvorvidt kvinner tør å stå frem for å snakke om partnervold.

Heard snakker angivelig også om «spetakkelet» rundt rettssaken, som samlet horder av Depp-fans rundt rettsbygningen i Fairfax County i Virginia.

Depp, som i disse dager er på turné med Jeff Becks (77) og blant annet snart stikker innom Norge, har gått ut i sosiale medier og takket for å ha fått livet sitt tilbake etter å ha blitt utsatt for «grunnløse, kriminelle beskyldninger, som «snudde opp ned på livet på et blunk».

Hele den eksplosive rettssaken: Få oppsummering her

Johnny Depp overrasket fansen tirsdag i forrige uke med å debutere på TikTok.

Allerede vet døgnets utløp hadde han samlet fire millioner følgere. I skrivende stund teller kontoen hele 14,3 millioner følgere. Selv følger han ingen.

Filmstjernen har postet kun ett innlegg, der han takker sine «høyt verdsatte, lojale og ufravikelige støttespillere».

«Vi har vært overalt sammen, vi har sett alt sammen. Vi har gått den samme veien. Vi gjorde det riktige sammen, alt fordi dere brydde dere. Og nå vil vi gå videre sammen», skrev han.