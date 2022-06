TAPTE: Amber Heard, her i samtale med en av sine advokater i retten i Virginia 27. mai.

Amber Heard skal snakke ut på TV

Amber Heard (36) har stilt opp i et timelangt intervju på NBC.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge Deadline er det «Today»-reporteer Savannah Guthrie som har intervjuet Heard. Samtalen ble filmet 9. juni og skal sendes fredag 17. juni.

Intervjuet skal ha blitt spilt inn i New York i hemmelighet – og med mye sikkerhetstiltak. Heard skal ha blitt fløyet inn fra Washington-området ens ærend. Hun skal ha returnert samme dag.

Juryen i den seks uker lange rettssaken mellom Johnny Depp (59) og Heard, landet altså på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann, og Depp vant dermed frem med sitt søksmål.

Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner. Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat.

Les også Heard og Depp: Dette kan skje nå Skal Amber Heard (36) få ny rettssak, må hun overbevise ankedomstolen om at dommeren har gjort en grov feil.

Heards advokat Elaine Bredehoft har allerede opplyst i et intervju med «Today og nettopp Savannah Guthrie at hennes klient planlegger å anke.

Kilder sier til Deadline at Heard i TV-intervjuet blant annet snakker om hvordan hun mener dommen påvirker ytringsfriheten i USA, og at hun mener utfallet vil påvirke hvorvidt kvinner tør å stå frem for å snakke om partnervold.

Depp, som i disse dager er på turné med Jeff Becks (77) og blant annet snart stikker innom Norge, har gått ut i sosiale medier og takket for å ha fått livet sitt tilbake etter å ha blitt utsatt for «grunnløse, kriminelle beskyldninger, som «snudde opp ned på livet på et blunk».

Artikkelen bygges ut.