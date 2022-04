KÆLLÆNE: Andreas Fast Fjell, Frode Lie og Petter Jørgensen i «Lange flate ballær III».

Filmanmeldelse «Lange flate ballær III»: Det nøttærnte!

Kællæne ærnte blitt no’ mindre tette i hue på døm siste 14 åra, gett.

Av Morten Ståle Nilsen

Harald «Fredrikstad Goes To Hollywood» Zwart ville ikke at filmkritikerne, denne vesle og avmektige gruppen av tvers gjennom rettskafne individer, skulle få se «Lange flate ballær III» på forhånd, og med det få avsagt sine uhildede dommer forut for premieren.

En tvilsom avgjørelse, ikke minst all den tid produksjonen har mottatt midler fra Norsk Filminstitutt, et statlig organ hvis virksomhet finansieres av deg og meg.

Men hei. Ingen skal få stoppet denne pressen. Vi kan gå på helt vanlig kino også vi. Selv om det koster oss ett hundre og trettini surt oppsparte. Pøh. Alt for sannheten!

Og sannheten? Vel, den er, slik jeg ser det, at det heldigvis har rent en del vann i Glomma siden forrige gang «Lange flate ballær»-kællæne fra Fredrikstad inntok landets kinosaler for å kile oss i armhulen i 2008. At de færreste vil ta skade av at denne lenge utsatte oppfølgeren eksisterer. Og at alle som ikke er fra Fredrikstad, eller jobber eller har slekt der, vil bli rimelig rastløse i kinostolen i løpet av den timen og de førtitre minuttene den varer.

Livet på «Edgarasjen», bilmekkings-institusjonen der kællæne samles og i noen grad jobber, går sin gang. Selv om Edgar selv (Jan Edgar Fjell) har pensjonert seg, for å tilbringe mer campingliv sammen med kona Kari (Kari Reinertsen). Øyvind (Anders Fjell) tar over som sjef. Ingen hjerter gleder seg.

Hovedkællæn Petter (Petter Andreas Jørgensen) har motgang på hjemmebane. Kjæresten Laila (Stine Bernitz) har ventet i mange år på å få en ring på fingeren. Det hun ikke vet, er at Petter bærer på en hemmelighet. Han er allerede gift. Den hellige ektepakten ble inngått i Litauen for 32 år siden, da Petter møtte en kvinne som ikke ville ha sex før ekteskapet.

Hva ska’n gjøre? Han må selvsagt reise tilbake for å få annulert ekteskapet. Sammen med alle kællæne.

Alle i Litauen er gangstere og smuglere. Det er noe alle vet. Så også broren til Petters kone, som vil ha Fredrikstad-mennene til å gjøre ham en tjeneste. Kjør denne traileren, lastet med smuglersprit til en verdi av to millioner kroner, til Norge!

Kællæne lukter stort sett lunta. Men han som er så ille nerrvøs, Kai (Kai Helge Hansen), er dum nok til å sette seg i førersetet og sette kursen mot hjemlandet. Nei og nei og nei. Hva har’n fonne på nå?

«Lange flate ballær III» har det så moro den klarer med fenomener som var aktuelle for 10 år siden (realitykjendiser, Ylvis’ «The Fox») og 35 år siden (Samantha Fox), samt mer tidløst festlige temaer (sprit, toalettbesøk, kjønnssykdommer og det pussige faktum at det finnes mennesker i verden som ikke har norsk som morsmål).

Jepp! Du leste riktig. Samantha Fox er med. Hun er en good sport også, med på buskis-spilloppene, og gir dessuten sitt «alt» i en spesialversjon av «Den finast eg veit», akkompagnert av Hellbillies selv (!). At dette skjer litt sånn apropos ingenting, bør ikke overraske noen.

Det blir mye preking om pengær, bilær, spylærvæske og golfballær. Ja, og ræssen (rumpa). Men fint lite om fotball, som vel var hovedsaken i den første filmen (fra 2006). Det blir mange utrente overkropper, manboobs og ølmager, samt et par mildt sagt lite overraskende gjesteopptredener fra profesjonelle østfoldinger som Staysman og Harald Rønneberg.

Av og til legger man merke til at regissør-kællen, Harald Zwart, har laget film før, endog i utlandet. I klippen, i bruken av musikk og i en brukbar biljakt-scene i en tunnel. Av og til legger man merke til at enkelte av scenene som skal utspille seg i Litauen, er innspilt i Norge. Eller kanskje heter det «bilvask» der borte også?

Det ække så nøye! Om noen har glede av «Lange flate ballær III», så er det fint. Det er også lov å mene at filmen er omtrent like interessant, spennende og morsom som å se billakk tørke.

«Lange flate ballær III» er svakere enn for eksempel «Børning»-filmene – som den har en god del til felles med. Men den er ikke dårligere enn «Karl & Co.», eller en årgang med «Rorbua». Absolutt ikke.

Men det er jo litt dumt er at den ikke er noe bedre heller.

MORTEN STÅLE NILSEN