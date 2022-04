TÅRENE PRESSET PÅ: Will under takketalen, etter at han vant prisen for beste skuespiller forrige søndag.

Will Smith trekker seg fra Oscar-akademiet

Oscar-vinner Will Smith sier han akseptere konsekvensene akademiet bestemmer seg for, etter ørefiken han delte ut på scenen under årets Oscar-seremoni.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den ferske Oscar-vinneren Will Smith, som forrige helg ble omtalt mer for å ha klapset til komiker Chris Rock på scenen enn for prisen han vant, sier natt til lørdag at han trekker seg fra Oscar-akademiet.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant bransjemagasinene Variety og Deadline.

– Mine handlinger under den 94. Oscar-utdelingen var sjokkerende, smertelige og utilgivelige. Listen over dem jeg har såret er lang, og inkluderer blant annet Chris, hans familie, mange av mine venner og kjære, sier Smith i en uttalelse til Deadline.

Det var etter komiker Chris Rocks vits om frisyren til Smiths kone, at sistnevnte gikk opp på scenen, og slo han hardt med åpen hånd.

Smith sier han både trekker sitt medlemskap fra akademiet, og at han vil «akseptere alle videre konsekvenser styret finner passende». Jada Pinkett Smith lider av en hudsykdom som forårsaker flekkvis hårtap.

– Jeg forrådte Akademiets tillitt. Jeg fratok andre nominerte og vinnere deres mulighet til å feire og bli feiret for sitt enestående arbeid. Jeg er sønderknust, sier skuespilleren, som vant årets pris for beste mannlige skuespiller for sin rolle i filmen «King Richard».

Oscar-produsent: – Trodde det var en sketsj

– Jeg trodde det var noe Chris og Will gjorde på egen hånd. Jeg trodde det var en sketsj som alle andre, sa Oscar-produsent Will Packer til ABC News fredag.

Packer ledet det første produksjonsteamet bestående kun av afroamerikanske personer på Oscar-utdelingen.

I intervjuet ga Packer også detaljer om hva han synes om publikums reaksjon, om at Rock ikke fortalte noen av de planlagte vitsene, og at produksjonen ikke bare lot Smith fortsette å være i salen, men at han også fikk gå på scenen og gi en tårevåt takketale etter voldsepisoden.