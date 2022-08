FILMVETERAN: Gary Busey.

Filmstjernen Gary Busey nekter for seksuell trakassering

Gary Busey (78) er siktet, men sier han ikke har gjort seg skyldig i noe.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Busey, kjent fra filmer som «Dødelig Våpen», «The Buddy Holly Story» og «Point Break», ble pågrepet i New Jersey fredag i forrige uke.

Han er siktet for flere tilfeller av seksuell trakassering under skrekkfilm-konferansen Monster-Mania Con. og pålagt å møte i retten 31. august.

Én kvinne anklager skuespilleren for å ha presset hodet sitt nær brystene hennes og spurt om «hvor hun hadde fått dem fra». Kvinnen påstår at Busey også forsøkte å løsne stroppen på BH-en hennes.

En annen kvinne hevder at Busey grep tak i baken hennes. Politiet skal også ha blitt kontaktet av en mann som har forklart at filmstjernen også klådde på baken til hans datter.

– Ingenting skjedde

Hverken Busey eller hans agent besvarte amerikanske mediers henvendelser da nyheten om siktelsen ble kjent i helgen. Nå har imidlertid TMZ fått Busey i tale på en bensinstasjon hjemme i Malibu.

På spørsmål om han angrer på noe, svarer en ordknapp Busey:

– Nei, jeg angrer aldri på noe – noensinne.

Når fotojournalisten spør Busey om hva som skjedde, svarer 78-åringen at «ingenting skjedde», at «alt er løgn» – og at kvinnene «diktet opp en historie».

Han sier at møtet med kvinnene varte i ti sekunder, og at det var to andre vitner til stede som kan bekrefte hans historie.

Busey svarer også benektende på om han kan ha opptrådt usømmelig mot bedre vitende.

Ble bortvist

Politiet i Cherry Hill bekreftet overfor Philadelphia Inquirer lørdag at siktelsene handler om trakassering i form av beføling. Polititalsmann Robert Scheunemann opplyste da at de hadde fått flere klager på skuespillerens oppførsel.

Monster-Mania Con inviterer fans til å møte filmstjerner og bli avbildet med dem.

De ansvarlige for konferansen har meldt på Facebook at de samarbeider med politiet for å oppklare hva som skjedde.

De opplyser om at de straks sørget for å bortvise den celebre gjesten da de kom klager.

«Monster-Mania tolererer ingen oppførsel som kan undergrave selskapets verdier», skriver de.