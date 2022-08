SUKSESS: Filmens unge stjerner har mottatt hyllest etter premieren.

Merket trykket på Instagram etter filmsuksess: − Helt sykt

Siste film i «Predator»-universet har snudd livet opp ned for hovedrolleinnehaverne.

Hverken Dakota Beavers eller Amber Midthunder var veldig kjente navn før «Prey» ankom strømmetjenestene 5. august.

Nå kan det derimot være verdt å merke seg navnene til de to unge skuespillerne.

Midthunder spiller hovedpersonen Naru, en ung comanche-kvinne som må kjempe for livet i møtet med det legendariske predator-monsteret. 25-åringen har riktignok vært aktiv i bransjen i noen år, men det er liten tvil om at dette er hennes store gjennombrudd, i det som ble strømmetjenesten Hulu sin beste premiere noensinne.

For Dakota Beavers, som spiller hennes eldre bror Taabe, har reisen vært ganske annerledes.

Jobbet i butikk

I et intervju med GQ forteller Beavers at han sliter med å forstå den enorme suksessen han nå er en del av. «Prey» er nemlig hans aller første skuespiller-jobb.

– Det er helt sykt. Hele greia har vært ganske «mind blowing».

Og dersom han skulle trenge å sjekke nøyaktig hvor bra det har gått, så kan han bare sjekke Instagram.

– Jeg gikk fra å ha rundt 500 følgere til å ha 13.000 på bare noen dager. Filmen har bare vært ute noen dager, så dette er som et fjell av overraskelser for meg. Og når jeg hører det er Hulus største premiere så blir jeg helt «hva er det neste?» Og nå snakker jeg med GQ. Jeg jobbet på TJ Maxx (amerikansk varemagasin, red.anm.) for ikke så lenge siden!

I skrivende stund har Beavers nådd 21.000 følgere på Instagram.

OVERVELDET: Beavers kaller debuten for et «fjell av overraskelser».

Hylles

«Prey» er en forløper til klassikeren «Predator», med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen, fra 1987. Siden da er det laget en rekke oppfølgere og spin-offs i universet, og det utenomjordiske beistet regnes som en av de mest legendariske antagonistene i filmhistorien.

På nettstedet Rotten Tomatoes har «Prey» fått en kritiker-score på svært akseptable 93prosent.

Flere av skuespillerne fra originalen også har delt sin begeistring for filmen, deriblant Jesse Ventura og Bill Duke.