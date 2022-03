PAR: Josh Hartnett og Tamsin Egerton på en veldedighetsgalla i London i 2019.

Josh Hartnett gift i hemmelighet

Skuespillerparet Josh Hartnett (43) og Tamsin Egerton (33) har holdt giftermålet hemmelig i fire måneder.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske Hartnett og britiske Egerton giftet seg i november, får People og en rekke andre medier bekreftet.

Selv om de forholdsvis nygifte selv er tause om begivenheten, er det ingen nyhet at de er et par. De har holdt sammen i ti år, etter at de møttes på innspillingen av filmen «The Lovers» i 2011. Siden har de rukket å få tre barn sammen.

Ifølge People hintet Egerton om vielsen da hun i desember delte dette bildet på Instagram, der man kunne se ring på fingeren.

Hartnett er kjent for blant annet «Pearl Harbor» og «Wicker Park», mens Egerton har spilt i filmer som «Driving Lessons» og «Keeping Mum».

Før han ble sammen med Egerton, var Hartnett kjæreste med den norske modellen Sophia Lie (33). De brøt med hverandre i 2010. Hartnett ferierte i Oslo mens de to var et par.

