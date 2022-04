«ONDSKAPENS HOTELL»: Jack Nicholsons karakter har akkurat slått seg gjennom en dør med en øks. Kona, spilt av Shelley Duvall, er livredd.

«Ondskapens øks» til salgs

Filmhistoriens kanskje mest kjente øks går snart under hammeren.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

«Here’s Johnny!», halvgliser en infamsk Jack Torrance (Jack Nicholson), i det han stikker sitt svette hode gjennom den ødelagte baderomsdøren.

Den skrekkslagne kona Wendy (Shelley Duvall) har forsøkt gjemme seg unna sin mentalt forstyrrede mann. Men med en skinnende øks har han slått hull gjennom døren.

Scenen er en av de mest – kanskje DEN mest – berømte i Stanley Kubricks legendariske skrekkfilm «Ondskapens Hotell» (orginaltittel: «The Shining») fra 1980. En scene og en film som Jack Nicholson for alltid vil bli husket for.

Og vil du være helt sikker på at du aldri glemmer den scenen bør du lese videre, for nå er nemlig selveste øksen - «Ondskapens øks», om du vil – til salgs.

Det melder underholdningsnettstedet TMZ.

I RAMME: Øksen kommer innrammet sammen med bilder fra filmen.

Men skal du sikre deg dette klenodiet må du kanskje være omtrent like gal som Jack Torrance er i filmen. Nettstedet skriver nemlig at det forventes at prisen kan bli så vanvittig som opp mot 100.000 dollar, eller nesten 900.000 kroner etter dagens valutakurs.

Det er auksjonshuset Gotta Have Rock and Roll som står for salget. De har satt minstebudet til 50.000 dollar.

Budrunden, som skjer via internett, starter onsdag 20. april.

Auksjonshammeren slår ned 9 dager senere. Først da får vi vite den endelige prisen for øksen, som ut ifra bilder ser ut til å ha både et skaft og et blad som bærer noe preg av at over 40 år er gått siden filmen ble spilt inn.

Auksjonshuset lover likevel at øksen, som kommer innrammet sammen med en liten håndfull bilder fra filmen, er i «veldig god, filmbrukt-tilstand».

Husker du da den norske TV-serien «Exit» etterlignet en annen berømt scene fra «Ondskapens Hotell»? Sjekk VGTVs «Blåkkbøster» for å se hvilken:

Øksen er for øvrig med i flere scener enn den nevnte der Nicholsons karakter slår seg gjennom baderomsdøren. Den er også med helt mot slutten av filmen, som er basert på en bok av Stephen King. Nemlig når hovedpersonen tar seg ut i den snødekte hage-labyrinten på jakt etter sin sønn.

Og ja, øksen tar liv i løpet av handlingen på det avsidesliggende og vinterstengte hotellet.

Vi skal la være å røpe hvem sitt for de av dere som ennå ikke har sett filmklassikeren.