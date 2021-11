POP-PRINSESSE I PRINSESSE-FILM: Astrid Smeplass i «Tre nøtter til Askepott».

Filmanmeldelse «Tre nøtter til Askepott»: Tre prikker til Askepott

Astrid Smeplass er gledelig god. Men magisk blir «Tre nøtter til Askepott» aldri.

Av Morten Ståle Nilsen

EVENTYR / BARNEFILM

«Tre nøtter til Askepott»

Norge. 6 år. Regi: Cecilie Mosli

Med: Astrid Smeplass, Cengiz Al, Ellen Dorrit Petersen, Thorbjørn Harr, Bjørn Sundqvist, Nader Khademi, Ingrid Giæver, Arthur Hakalathi, Sjur Vatne Brean, Anne Marit Jacobsen, Nils Jørgen Kaalstad

Når man skal lage noe så potensielt kontroversielt som en nyinnspilling av en elsket tradisjons-helligdom, bør man naturligvis trå varsomt. Man bør også våge å gjøre noe nytt med stoffet.

Det den norske «Tre nøtter til Askepott» i hovedsak tillater seg, er oppdateringer som føles både programmatisk tidsriktige og på sin plass.

I motsetning til den tsjekkisk-tyske filmen som irrasjonelt nok er blitt elsket av nordmenn- og kvinner siden midten av 1970-tallet, har denne filmen en scene der to gutter kysser, og ansikter som ikke utelukkende er hvite.

Den har også en heltinne som er omtrent så feministisk som en fattigjente som er interessert i å gifte seg med en prins hun ikke kjenner, vel kan være. Altså sånn passe.

EN JENTE MED BART: Astrid Smeplass i «Tre nøtter til Askepott».

Folk i alle aldre kjenner historien, og den norske filmen holder seg tett til den tsjekkiske tolkningen vi er vant til. Det er unødvendig å gå i detalj her.

Historien utspiller seg en gang på 1800-tallet, i et land som ikke helt er Norge (det digitale nordlyset), og ei heller et kongerike på kontinentet (slottet) – men snarere litt av begge deler. Følelsen av at vi er i et slags hybrid-univers blir understreket av de mange anakronismene i språket, som åpenbart er humoristisk ment fra manusforfatternes side. Ordet «fokuspunkt» var neppe en del av dagligtalen for 150 år siden. Ikke «stylør» (les: stilist) heller.

Styløren spilles av en for dårlig utnyttet Nader Khademi, én av en håndfull bifigurer som blafrer gjennom filmen uten å sette spor etter seg. Se også prinsens venner, Sami og Bendik, spilt av Hakalathi og Brean, en Kristofer Hivju som knapt rekker å late vannet, samt Sundqvist og Jacobsen.

ONDSKAP OG USKYLD: Ellen Dorrit Petersen (til venstre) og Astrid Smeplass i «Tre nøtter til Askepott».

Dorrit Petersen, i full Tilda Swinton-mundur, har heldigvis mer å tygge på som den onde stemoren. Likeså Al i rollen som den litt rebelske prinsen, og Giæver som Askepotts halvsøster Dora.

Alle disse tre gjør finfint arbeid. Men ingen tvil om saken: Denne filmen står og faller på Astrid Smeplass’ innsats. I så måte føles det ålreit å kunne påstå at hele Norges syngende solstråle klarer seg aldeles utmerket.

Manuset (ved Kamilla Krogsveen, Karsten Fullu og Anna-Bache Wiig) har strengt tatt bare to oppgaver til henne, nemlig å se enten veldig trist eller veldig lykkelig ut. Det er ikke stort til rolle, dette her, men Smeplass fyller den i alle fall med en varme og en trygghet som tilsier at hun en dag snart bør få anledning til å bryne seg på noe mer krevende og givende.

GUTTASTEMNING: Sjur Vatne Brean, Cengiz Al og Arthur Hakalathi i «Tre nøtter til Askepott».

Ni og en halv av 10 popstjerner blir rammet av lammende selvbevissthet når de skal spille noen andre enn seg selv foran et kamera. Smeplass ser ut til å kose seg. Vi koser oss med henne.

En overbevisende innsats fra en popstjerne gjør imidlertid ingen god film, enn si en film folk vil ønske å vende tilbake til på årlig basis. Som helhet betraktet gir «Tre nøtter til Askepott» dessverre et nokså forhastet inntrykk. Trass i de fine bildene fra den norske fjellheimen, ved filmfotograf Trond Tønder, og trass i orkestermusikken som jobber for å påkalle de store følelsene, komponert av Gaute Storaas.

FOR KONGE OG FEDRELAND: Astrid Smeplass og Cengiz Al i «Tre nøtter til Askepott».

«Tre nøtter til Askepott» er nok til å tilfredsstille de aller minste, i særdeleshet de som kan sin «Frost» (2013) på rams. Litt eldre barn og ungdommer ville lett tålt kraftigere doser med både dramatikk og romantikk. Alle vil savne Knut Risans uforlignelige fortellerstemme. Den er som kjent minst halve moroa.

Nye «Tre nøtter til Askepott» vil trenge all hjelp den kan få fra NRK eller TV 2 for å bli tatt opp i det gode juletradisjon-selskapet, og er under alle omstendigheter for blek til å erstatte kitsch-«klassikeren» fra bak jernteppet med det aller første.

Men den kommer helt sikkert til å gjøre det bra på kino i 2021. Og det vil være Astrid Smeplass’ fortjeneste.