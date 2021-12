«MAKE AMERICA ET-ELLER-ANNET IGJEN»: Meryl Streep i «Don’t Look Up».

Filmanmeldelse «Don’t Look Up»: Idiotenes siste dager

Sint middelaldrende mann forteller oss hvor tjukke i hue vi alle er. I to og en halv time.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KOMEDIE

«Don’t Look Up»

Premiere på Netflix fredag 24. desember

USA. 12 år. Regi: Adam McKay

Med: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Ron Perlman, Ariana Grande, Tyler Perry, Mark Rylance, Rob Morgan

Doktorgradsstudenten Kate Dibiasky (Lawrence, med ring i nesen) oppdager en ny komet. Den blir, i tråd med kutymen, oppkalt etter henne.

Men det blir ingen feiring. Dibiasky og læreren hennes, Dr. Randall Mindy (DiCaprio), finner nemlig ut noe mer også: At kometen er på vei rett mot jordkloden.

Den er ni kilometer bred, stor nok til å knuse moder jord som en sparegris. Tid til utslettelse: 6 måneder og 14 dager.

«HVOR LENGE TIL VERDENS ENDE, SA DU?»: Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence i «Don’t Look Up».

Dibiasky og Mindy må sporenstreks underrette myndighetene, og «Don’t Look Up» er knapt 10 minutter gammel før de to sitter i venterommet i Det hvite hus, nervøse for møtet med president Orlean (Streep). Puh! Verden reddet atter en gang – akkurat som på film? Nei da.

Presidenten er nemlig en kaklende idiot, omgitt av andre kaklende idioter. Det lønner seg ikke å redde verden. Selve samtiden – den dumme, dumme samtiden – står i veien for at det skal la seg gjøre.

«JA, MEN SÅ HØR DA!»: Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence i «Don’t Look Up».

Dibiasky og Mindy blir riktignok kjendiser over natten, og sistnevnte får tilnavnet «America’s sexiest scientist!». Men de blir ikke like store eller tabloidvennlige kjendiser som presidenten selv, eller sangfuglen Riley Bina (Grande) og hennes DJ Chello (Kid Cudi), som alle elsker å følge på SoMe og på TV. Operasjon «redd jordkloden» blir satt på vent, trusselen blir dyttet ut av nyhetsbildet. Høres kjent ut?

«Don’t Look Up» er en ekstremt lite subtil satire, en «Dr. Strangelove» (Stanley Kubrick, 1964) som bruker slegge. For komet, les: klimakrisen. For president Orlean, les: Donald Trump. Alt som kan gå til helvete, kommer til å gå til helvete. Ikke kast bort tiden din på å prøve å gjøre noe med det.

«DET ER HÅPLØST, OG VI GIR OSS»: Vitenskapen møter mediene i «Don’t Look Up». Fra venstre: Cate Blanchett, Tyler Perry, Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence i «Don’t Look Up».

Undertegnede er en hvit og velfødd mann i samme alder som manusforfatter og regissør Adam McKay, og som sådan ikke fremmed for pessimismen han legger for dagen. «Don’t Look Up» burde være som skapt for sånne som meg: Middelaldrende misantroper som uten videre kan finne fem feil med absolutt alle fenomener i tiden.

Det som forundrer, er at McKay får så forbløffende lite morsomt ut av dommedags-premisset sitt. Hvor lite vidd det er å spore i denne store, masete og overveiende usjarmerende filmen.

OK. Jonah Hill får en håndfull sleske replikker som presidentens nevemagnet av en sønn og rådgiver, Jason Orlean (les: Trump Jr.). Det er gøy å høre DiCaprio – korpulent, nervøs, ufiks og bebrillet – bli kalt «you old fuck!». Det er på generell basis artig å se Hollywoods største stjerner – så som DiCaprio, Lawrence, Blanchett og Streep – «nedverdige» seg til å være med i en komedie, endog på TV.

NEVEMAGNET: Jonah Hill i «Don’t Look Up».

Mark Rylance er dessuten god i rollen som den creepy teknologigründeren Peter Isherwell – en hybrid av Peter Thiel, Elon Musk og Mark Zuckerberg, med en dæsj Steve Jobs attåt. Det ligger en viss appell i at Ariana Grande spiller en slik figur som mange nok oppfatter at hun er også i virkeligheten.

Det som ikke er gøy, er å bli slått i hodet med en hammer av en filmskaper som mener at alle mennesker i verden er håpløse hønsehjerner – presumptivt unntatt ham selv. McKay, får vi inntrykk av, er den siste mannen i verden som er for vitenskap, kunnskap og fornuft. Vi andre er fortapte.

DET FINE MED AT VERDEN SKAL GÅ UNDER, ER AT ALT BLIR GRATIS: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio og Timothée Chalamet i «Don’t Look Up».

Politikere? Idioter! Teknologibransjen? Idioter! Oss vanlige dødelige? Idioter, manipulerbare konsumenter, kanonføde i kapitalistenes krig om småpengene våre. Mediene? Idioter, slaver av de sosiale mediene, som også er en idiotenes arena.

Det var mulig å kjenne lusa på gangen i «Vice» (2018), og det blir helt klart her: Jo mer ressurser han har fått mellom hendene og jo større stjerner han har fått jobbe med, desto mer humørsyk, didaktisk og buldrende belærende er Adam McKay blitt.

I «Don’t Look Up» er en av sin generasjons mest begavede komiske hjerner redusert til en rasende og trettende stemme i kommentarfeltet. Det er et endetidstegn så godt som noe.