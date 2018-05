SKUESPILLER: Jakob Oftebro har vært å se både i norske, danske og svenske produksjoner de siste årene. Bildet er tatt i august 2017. Foto: Hallgeir Vågenes /VG

Jakob Oftebro alvorlig brannskadet under «Hamilton»-innspilling

Den norske skuespilleren ble fraktet til sykehus i Stockholm etter å ha pådratt seg brannskader. Politiet etterforsker nå ulykken.

Det var under innspilling av den kommende TV-serien «Hamilton» at ulykken inntraff. Jakob Oftebro (32) spiller hovedrollen i spionthrilleren basert på Jan Guillous romanfigur.

Ulykken skjedde lørdag, da det ble spilt inn en scene med opptøyer mellom politi og demonstranter.

Scenen involverte en såkalt molotov-cocktail, og etter det VG forstår skal Oftebro ha fått innholdet på seg.

Til VG bekrefter politiet at én person ble fraktet til sykehuset med skader.

– Nødsamtalen kom lørdag klokka 16.27. Ambulansen var på plass ett minutt senere, klokka 16.28. Personen ble fraktet til sykehus med brannskader, forteller talsperson for Stockholm-politiet, Kjell Lindgren, til VG.

Fra annet hold får VG bekreftet at skuespilleren som ble fraktet til sykehus er hovedrolleinnehaver Oftebro. 32-åringen har fått behandling for skadene, men er nå ute av sykehuset. VG får opplyst at han er på bedringens vei.

– Vi vet ennå ikke utfallet av skaden. Men tilstanden hans er alvorlig. Og så er det viktig for oss å påpeke at Jakob ikke har noen skyld i dette, sier Jakob Oftebros manager, Anne Lindberg, til VG.

Kjell Lindgren i Stockholm-politiet bekrefter at skaden skal ha oppstått etter bruk av molotov-cocktail i innspillingen av TV-serien.

– Ja, det ble blant annet kastet en molotov-cocktail, altså en flaske med brennbart innhold. På et eller annet vis har innholdet blitt sprutet ut og påført brannskader på denne personen.

Politiet har nå startet etterforskning av hendelsen.

– Vi etterforsker dette som «fremkallelse av fare for andre», og utreder det som et tilfelle av uaktsomhet. Vi har ennå ikke avhørt den som ble rammet, men vi har avholdt et antall vitneavhør for å finne ut av hvordan dette har skjedd, sier Lindgren.

Det er Dramacorp Pampas Studios som produserer «Hamilton».

VG har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med produksjonsselskapet både på telefon og e-post. De har ikke besvart våre henvendelser.

Det var i februar Amerikanske Variety meldte at norske Oftebro skulle fronte en ny versjon av «Hamilton».

Serien har blitt filmatisert flere ganger, sist med Mikael Persbrandt i hovedrollen i 2012. Norske Harald Zwart regisserte sin versjon i 1998, noe som ble hans gjennombrudd. Zwart regisserte også TV-serien «Hamilton» i 2001.

Oftebro har delt flere bilder og videoer fra forberedelsene til rollen på sosiale medier. 8. mai var hans første dag med innspilling.

Nordmannen har gjort karriere også utenfor Norges grenser de siste årene. Han var nylig å se i «Snømannen», hvor Michael Fassbender spilte hovedrollen, men har også vært å se i flere danske og svenske produksjoner, som «Broen» i 2013, «1864» i 2014 og «Gidseltagningen» i 2017.

Han blir også snart å se i den internasjonale thrillerserien med handling på en oljerigg, «Rig 45», på Viaplay.