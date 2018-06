STØTTER METOO: Woody Allen, her under en visning av «Wonder Wheel» i New York i januar 2018. Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY / AFP

Woody Allen: – Jeg skulle vært en frontfigur for #MeToo

Publisert: 06.06.18 03:14 Oppdatert: 06.06.18 03:31

Regissør Woody Allen sier at han er en forkjemper for #MeToo-bevegelsen og at han burde vært en forgrunnsfigur for dem fordi han har jobbet med hundrevis av kvinnelige skuespillere uten at noen av dem har beskyldt ham for seksuelle trakassering.

Det er i en ferskt intervju på det argentinske TV-programmet «Periodismo Para Todos» Allen har (82) snakket om #MeToo, melder BBC .

Regissøren sa at alle ønsker rettferdighet og at han heier på #MeToo-bevegelsen.

– Du vil ha rettferdighet for disse for begår forferdelig trakassering, disse folkene som gjør alle disse forferdelige tingene. Det synes jeg er en god ting. Det som plager meg er at jeg knyttes til dem, sier Allen ifølge avisen.

Han trekker deretter fram at han kun er blitt anklaget av én kvinne i en barnefordelingssak, og sikter til at datteren Dylan Farrow har beskyldt ham for å ha forgrepet seg på henne da hun var sju. Anklagene ble først kjent i 1992, da Allen var i bitter strid med ekskona Mia Farrow om samværsrettigheter. Regissøren hevder ekskona fikk datteren til å fremsette påstanden.

– Den ble gjennomgått og konklusjonen var at den var usann, men jeg blir satt i samme bås som disse som er anklaget av 20, 50 eller 100 kvinner, sier han.

Påtalemyndighetene i Connecticut etterforsket den påståtte hendelsen og landet på å ikke sikte noen, samtidig som de sa det var «rimelig grunn» til å gjøre det.

– Jeg er en stor forkjemper for #MeToo-bevegelsen. Når de finner mennesker som trakasserer uskyldige kvinner og menn, er det bra at de avslører dem, sier han og legger til:

– Men du vet, jeg skulle vært «poster boy» for #MeToo-bevegelsen, for jeg har jobbet i filmbransjen i 50 år. Jeg har jobbet med hundrevis av kvinnelige skuespillere, hundrevis, og ikke én eneste én – store navn, stjerner, helt ferske – har noensinne antydet noe som helst uanstendig. Jeg har alltid hatt en fantastisk merittliste når det gjelder dem.

Mens Ronan Farrow, som var en av journalistene som var først ute med å skrive om Harvey Weinstein-anklagene, har sagt han tror på søsteren Dylan, har Moses Farrow støttet faren og sagt at han «stadig dømmes for noe han ikke har gjort». Diane Keaton, som jobbet med Allen på en rekke filmer, har sagt at hun tror på regissøren.

Samtidig er Colin Firth, Greta Gerwig og Rebecca Hall blant dem som har uttalt at de angrer på å ha samarbeidet med Woody Allen .