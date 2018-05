HAR LAGET SERIEMORDER-FILM: Regissør Lars von Trier og skuespiller Matt Dillon. Foto: VALERY HACHE / AFP

Von Trier glad for at folk forlot filmen hans

Publisert: 18.05.18 20:37

Den danske regissøren har skapt brudulje under Cannes-festivalen med seriemorderfilmen «The House That Jack Built». Folk forlot filmen i hopetall, og det er noe han selv er fornøyd med.

Det er ikke uvanlig at folk forlater filmvisninger i protest i Cannes, men under visningen av danskens siste film med Matt Dillon i hovedrollen var det flere enn vanlig som fikk nok.

Ifølge bransjebladet Variety forlot flere enn 100 stykker visningen. Bransjebladets rutinerte reporter Ramin Setodeeh twitret at han aldri hadde sett noe lignende.

I et intervju med Cineuropa.org sier han at han ble veldig beroliget av at folk forlot filmvisningen.

– Det er ganske viktig å ikke bli elsket av alle, da har du mislykkes. Men jeg er ikke sikker på om de hatet filmen nok. Hvis den blir for populær, da har jeg et problem. Men mottakelsen virket helt grei synes jeg, sier von Trier og må legge til at han aldri har drept noen selv.

– Men om jeg skulle gjort det måtte det bli en journalist, sier han.

Han legger også til at han har måttet jobbe med alkoholproblemet sitt siden han var i Cannes sist gang i 2011, men at han tar en pause fra rehaben mens han er på festivalen.

– Det er umulig å ikke drikke, så jeg tar meg litt fri fra det programmet. Jeg tar ikke antabus, da får jeg nervesammenbrudd. Det eneste som virker er alkohol.

Von Trier har lagt oppstyr i Cannes tidligere. I 2011 ble han kastet ut av festivalen etter å ha kommet med uttalelser om at han «forstår Hitler» .