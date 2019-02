EKS-PAR: Brad Pitt og Jennifer Aniston har gjenopptatt kontakten. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni og Getty Images/AFP

Brad Pitt dukket opp i Jennifer Anistons bursdag

Jennifer Aniston fyller 50 år mandag og feiret med stjernespekket fest i Los Angeles lørdag. Til og med eksmannen Brad Pitt (55) fant veien.

Publisert: 10.02.19 08:00 Oppdatert: 10.02.19 08:13







«Friends»-stjernen hadde invitert et kobbel av celebriteter til 50-årsfeiringen på Sunset Tower Hotel i Los Angeles. Pitt skal ifølge nettstedet The Blast har ankommet i en svart Cadillac.

Han hadde caps på hodet og forsøkte å unngå paparazzifotografene som hadde samlet seg utenfor.

BURSDAGSGJEST: Brad Pitt (markert med rød ring) prøvde å snike seg inn, men fotografene fanget ham likevel opp. Foto: Backgrid USA

Aniston og Pitt, som giftet seg i 2005 og ble skilt fem år senere, har begge gått gjennom ferske samlivsbrudd. Mens Jennifer Aniston ble skilt fra sin skuespillerektemann Justin Theroux (47) i 2017, tok ekteskapet til Pitt og filmstjernekona Angelina Jolie (43) slutt i 2016.

Etter at Pitt forlot Aniston til fordel for Jolie etter innspillingen av «Mr. og Mrs. Smith» i 2004, skal det lenge ha vært isfront mellom partene. Amerikanske tabloider har opp gjennom årene meldt om at Aniston og Jolie har holdt avstand til hverandre på alt av prisutdelinger.

Tilbakeblikk: Dampende filmsex mellom Pitt og Jolie

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Pitt og Aniston skal også ha hatt svært lite med hverandre å gjøre, men etter at Pitt ble skilt, skal de ha gjenopptatt kontakten. Noen ny romanse har det imidlertid ikke vært spekulert på.

Fått med deg? Netflix bladde opp 850 millioner for «Friends»

Blant de andre kjendisene som feiret Anistons 50-årsdag to dager på forhånd, var stjerneparet Katy Perry og Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow (også en tidligere eks av Brad Pitt ), Jason Bateman, Jennifer Meyer, Reese Witherspoon og Ellen DeGeneres.

Brad Pitt rundet selv nylig 55 år, med en langt mindre feiring. Han skal imidlertid ha fått markere dagen sammen med alle de seks barna han har med ekskona Angelina Jolie.

Bruddet med Jolie har vært av det særdeles betente slaget, og selv om det er tre år siden de to ble separert, er de fortsatt ikke kommet til enighet om barnefordelingen.