FILMYNDLING: Jennifer Lawrence på «Red Sparrow»-premiere i Washington tidligere denne uken. Foto: Brent N. Clarke / AP

Jennifer Lawrence kurert for nakenscene-frykten

Publisert: 17.02.18 22:40

FILM 2018-02-17T21:40:26Z

Hollywood-stjernen Jennifer Lawrence (27) opptrer splitter naken i sin nye film. Den gamle sjenansen er som blåst bort.

Den Oscar-belønnede skuespilleren har tidligere forklart at engstelsen for å¨vise seg naken på lerretet, har gjort at hun har valgt bort roller. Men den tiden ernå definitivt over.

Etter innspillingen av rykende ferske av «Red Sparrow», er 27-åringen blitt herdet.

– Jeg har ikke den samme frykten og usikkerheten lenger når det gjelder sånne spesifikke scener, sier hun i et intervju med Entertainment Tonight .

Fikk du med deg ? Snakker ut om nakenbilde-lekkasjen

Lawrence forklarer at hun alltid velger jobber der hun føler at rollefiguren snakker til henne. Men heretter vil hun altså ikke la pikante scener skremme henne fra å stå løpet ut.

– Jeg er sexy

Faktisk er hun nå så trygg på seg selv at hun tror hun muligens gjorde de andre på filmsettet blyge.

– Alle gjorde sitt ytterste for at jeg skulle være komfortabel, så det kom trolig til en punkt der folkene rundt meg ble ukomfortable. Mens jeg liksom sa: «Nei, jeg trenger ikke den morgenkåpen. Jeg er sexy. Jeg spiser», mente nok alle rundt meg at «nå får hun jammen kle på seg», sier den amerikanske stjernen.

Pipen har altså fått en helt annen lyd enn for tre år siden, da hun spilte mot Chris Pratt (39) i «Passengers» , regissert av norske Morten Tyldum (50). Da hadde Lawrence alvorlige kvaler med tanke på at motspilleren på den tiden var gift med Anna Faris (41) (paret er siden blitt separert ).

(Artikkelen fortsetter under filmtraileren)

Morten Tyldum : Det gnistret mellom Pratt og Lawrence

– Det var første gang jeg skulle kysse en gift mann, og skyldfølelse gir den verste magefølelsen. Jeg vet at det var jobben min, men magen min ville liksom ikke lytte. Jeg har aldri følt meg så sårbar, har Lawrence tidligere fortalt til blant andre E! Online .

«Red Sparrow» har norgespremiere 2. mars. I filmen spiller Lawrence en sexy russisk spion som forelsker seg i en CIA-agent (spilt av Joel Edgerton (43)).

Handlingen er basert på boken med samme navn fra tidligere CIA-offiser Jason Matthews. Regissør er Francis Lawrence (46).