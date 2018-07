«SLAPP AV! DET ER JO BARE EN BRANN I EN SKYSKRAPER!»: Dwayne Johnson (til høyre) prøver å berolige Neve Campbell i «Skyscraper». Foto: United International Pictures

Filmanmeldelse «Skyscraper»: «Die» enda hardere

Publisert: 16.07.18 08:56

FILM 2018-07-16T06:56:36Z

Tro, håp og gaffatape med «The Rock».

ACTION

«Skyscraper»

USA. 15 år. Regi: Rawson Marshall Thurber.

Med: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber.

4

Zhao Long Ji (Chin Han) har reist «verdens åttende underverk » i Hong Kong; en høyteknologisk skyskraper som – blant mye annet – forsyner seg selv med energi.

Will Ford (Johnson ) er en tidligere FBI-agent som driver et lite sikkerhetsfirma, og som har landet kontrakten for å sjekke stå i bygget, før det bebos helt opp til sin høyeste topp.

Ford blir lurt i en felle. Kjipinger er ute etter dingsen Ford disponerer, som kan styre alle de automatiske funksjonene i bygget. Den kultne planen deres er å stikke bygget i brann, og tvinge Long Ji i kne.

Da tvinger de Ford i kne også. Familien hans, som han elsker noe så innmari, oppholder seg for tiden i bygget. Men! Selv 10 år etter han holdt i et skytevåpen sist – ja, selv om det ene beinet hans er en protese – har Ford ikke glemt gamle kunster.

De får han god bruk for nå, i en film der han får massiv juling i samfulle 110 minutter, stadig vekk må hoppe langt og klatre høyt og henge usikret hundrevis av meter over bakken.

Alt han har til å hjelpe seg, er en rull gaffatape. Du skal se alt går greit til sist likevel.

Dwayne « The Rock » Johnson er tilsynelatende aktuell med en ny film annenhver måned eller så. Denne hybriden av «Die Hard » (1988) og «The Towering Inferno» (1974) er ikke blant de svakeste.

Vel er manuset tynt. Og vel er den største skurken, Kores Botha (spilt av danske Roland Møller ; Neve Campbells rollefigur identifiserer ham som «skandinavisk», men både etternavnet og afrikaans-aksenten lukter jo Sør-Afrika lang vei), definitivt ingen Alan Rickman . (Håndlangeren hans, spilt av Hannan Quinlivan, er bedre).

Vel får filmen skuffende lite ut av sitt labyrintklimaks, og vel er de amerikanske «familieverdiene» smurt så tykt på at det til tider er vanskelig å puste.

Vel burde «Skyscraper» vært enda bedre og artigere med tanke på hvor mye ressurser som faktisk er gått med til å lage den.

Likevel. Den som måtte ønske å skru ned en allerede søvnig sommerhjerne ytterligere et hakk eller to, kan gjøre dummere ting enn å tilbringe en kveld i Neve Campbell s (lenge siden sist) og «The Rock»s (ikke lenge siden sist ) selskap.

Førstnevnte sparker godt fra seg som heltinne av Linda Hamilton-skolen , og sistnevnte er og blir en ualminnelig likandes actionhelt .

To-tre hjertet-i-halsen actionfilmøyeblikk gjør muligens ingen sommer. Men det gjør den ikke verre heller.