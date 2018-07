NY SERIE: George Clooney er i Italia i forbindelse med innspillingen til TV-serien «Catch 22». Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Clooney utskrevet fra sykehus etter motorsykkelulykke

Publisert: 10.07.18 11:30 Oppdatert: 10.07.18 12:15

FILM 2018-07-10T09:30:44Z

Skuespiller George Clooney (57) var tirsdag involvert i en trafikkulykke på Sardinia i Italia, men skal ha kommet fra hendelsen med mindre skader.

Flere medier, blant annet den italienske avisen Republica , meldte tirsdag formiddag at Clooney var fraktet til sykehus.

Ifølge nyhetsbyrået Ansa og avisen Corriere hadde skuespilleren akkurat dratt fra hotellet sitt i Costa Corallina i Olbia med scooter, da han krasjet med en bil like i nærheten.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men ifølge det italienske nettstedet La Nuova Sardegna var bilen i ferd med å snu på veien. Lokalt politi har ikke svart på avisens henvendelser.

Ikke alvorlig skadet

Clooney skal ha blitt fraktet med ambulanse til akuttmottaket ved et sykehus i Olbia, men er ikke alvorlig skadet. La Nuova Sardegna skriver at det er snakk om et forslått kne.

Ifølge avisen, og reporter Claudio Lavanga i NBC News, er Clooney allerede utskrevet fra sykehuset.

Clooney er på øya i forbindelse med innspillingen til TV-serien «Catch 22», som handler om amerikanske soldater i Italia under andre verdenskrig.