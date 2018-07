STJERNEPAR: Nia Vardalos og Ian Gomez, her på en motevisning i Hollywood i 2014, setter punktum for forholdet. Foto: Jason LaVeris / FilmMagic

«Mitt store fete greske bryllup»-stjerner skilles

Publisert: 05.07.18 09:14

Nia Vardalos (55) og skuespillerektemannen Ian Gomez (52) har gått fra hverandre etter nesten 25 års ekteskap.

Vardalos sendte inn skilsmissesøknaden til retten i Los Angeles 3. juli, melder nettstedet The Blast .

I skilsmissepapirene skriver Vardalos at de to ble separert i juni i fjor. Hun oppgir standardfrasen «uforenlige forskjeller» som årsak til bruddet. Paret giftet seg i 1993 og har en datter på 11 år sammen.

Ifølge People har Vardalos og Gomez sendt ut en pressemelding, der det står at de ble separert for «en god stund siden», og at bruddet skjer i «respektable former».

« Forholdet utviklet seg til å bli et vennskap, så beslutningen om å avslutte ekteskapet er blitt tatt i enighet og vennskapelighet. Vi håper at vår historie vil ble omtalt i verdige former, før den ganske snart er gammelt nytt. Takk for at dere respekterer privatlivets fred », lyder det i uttalelsen.

I søknaden ber Vardalos om delt omsorg for datteren. 55-åringen har tidligere vært åpen overfor People om hvor mange år hun strevde for å få barn. Etter 13 prøverørsbehandlinger, et mislykket surrogatforsøk og flere spontanaborter, adopterte hun og Gomez datteren i 2008.

Mens Vardalos spilte en av hovedrollene i «My Big Fat Greek Wedding (Mitt store fete greske bryllup)»-filmene, figurerte Gomez i en mindre rolle. Han er mer kjent fra TV-ser som «Cougar Town» og «Felicity».

Vardalos, som selv har greske aner, skrev manuset til 2002-filmen «Mitt Store Fete Greske bryllup» inspirert av sin egen kjærlighetshistorie med Gomez, som har puertorikansk og russisk avstamning.

