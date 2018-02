Foto: Gonzalo Fuentes / X02443

Uma Thurman om Harvey Weinstein: – Jeg har vært så fryktelig sint

Publisert: 05.02.18 11:36

FILM 2018-02-05T10:36:32Z

Nå tar også Hollywood-stjernen Uma Thurman (47) et oppgjør med Harvey Weinstein.

– Jeg har vært så fryktelig sint, sier hun.

Mens hun tidligere har nøyd seg med et bilde på Instagram , forteller hun søndag i detalj i The New York Times om sitt forhold til Harvey Weinstein og det han har utsatt henne for opp gjennom årene under tittelen «Derfor er Uma Thurman sint»

– Jeg har ventet på å kjenne meg mindre sint, har hun sagt tidligere.

Takket være hennes innsats som The Bride i tre «Kill Bill»-filmer og som Mia Wallace i «Pulp Fiction» er det hevet over enhver tvil at hun var med på å gjøre Harvey Weinstein til en av Hollywoods aller mektigste menn.



– Jeg har så vondt av de kvinnene han misbrukte etter meg, samtidig føler jeg at jeg er en av grunnene til at unge kvinner gikk inn på hans rom og var sammen med han alene. Alle disse uskyldige lam som oppsøkte slaktehuset i den tro at en mann som hadde kommet så langt, oppnådd en slik posisjon, ikke ville gjøre noe ulovlig eller vondt mot deg. Men det gjør de jo, sier Thurman.

Harvey Weinstein er anklaget for seksuell trakassering av over 60 kvinner og etterforskes i flere land. Flere av kvinnene har også anklaget produsenten for voldtekt, én av dem er norske Natassia Malthe .

Thurman forteller at hun ble kjent med Weinstein gjennom hans første kone, Eve, etter suksessen med «Pulp Fiction» i 1994. De hadde mye kontakt, og det tok lang tid før han utsatte henne for overgrep.

– Det skjedde på Savoy Hotel i London. Han kastet seg over meg, blottet seg og gjorde alle mulige ubehagelige ting. Men jeg klarte til slutt å vri meg unna. Dagen etter kom det en stor og vulgær bukett med roser, forteller Thurman.

Etter denne hendelsen begynte Winsteins assistenter å kontakte henne igjen med anmodnidninger om å møte ham med tanke på nye prosjekter. Thurman forteller at hun tenkte at det kunne være en fin anledning til å konfrontere han med det som skjedde. For sikkerhets skyld tok hun med seg en venn, men han slapp ikke inn.

Da hun og Weinstein ble alene, skal Thurman ha sagt:

– Dersom du gjør det du gjorde mot meg også mot andre, skal jeg gjøre alt jeg kan for å ødelegge deg.

Hervey Weinstein er for tiden i terapi i Arizona, men opplyser via en representant at hun kan ha ordlagt seg slik.

Samtidig forteller Thurmans ledsager den dagen til New York Times at hun var helt opprørt da hun møtte han igjen og fortalte at Weinstein hadde svart med å si at han skulle ødelegge henne og hennes karriere.

– Hun skalv over hele kroppen og var helt ute av seg, sier han.