Johnny Depp saksøkes av livvakter

To av Hollywood-stjernens tidligere ansatte mener de ikke fikk utbetalt riktig lønn, og at de ble tvunget til å passe på Depp døgnet rundt.

Eugene Arreola og Miguel Sanchez leverte inn søksmålet hos Los Angeles Superior Court tirsdag.

Ifølge de to tidligere livvaktene begynte de å jobbe for «Pirates»-stjernen som innleide vakter gjennom selskapet Premier Group International. Da kontrakten med selskapet ble avsluttet i 2016 fortsatte de å jobbe for Depp.

Kjøretøy med forbudte stoffer

Mennene hevder de i den perioden måtte ta på seg arbeidsoppgaver langt utenfor det de hadde avtalt.

Ifølge søksmålet fikk de ikke betalt for overtid eller tid til spisepauser. De hevder også de måtte kjøre biler som hadde forbudte stoffer ombord. Det spesifiserer ikke hva slags.

Mennene, som tidligere har jobbet som politimenn i Los Angeles, påstår blant annet at de måtte hjelpe Depp på en nattklubb da han hadde ansiktet fult av dop.

Filmstjernen har foreløpig ikke kommentert søksmålet.

