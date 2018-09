EKTEPAR: Alejandra Silva og Richard Gere, her avbildet på et arrangement i Jerusalem i fjor. Foto: AMMAR AWAD / Reuters

Richard Gere (69) og kona (35) venter barn

Hollywood-stjernen Richard Gere og hans 34 år yngre kone, Alejandra Silva, skal bli foreldre.

Paret giftet seg i juni , og nå er det familieforøkelse på gang. Spanske Silva postet et bilde på Instagram søndag, som viser henne og ektemannen sammen med Dalai Lama.

Den vordende moren skriver under bildet at de ikke har kunnet innvie omgivelsene i gladnyheten før de hadde fortalt Dalai Lama at det var barn på gang.

« Vi mottar velsignelse for den dyrebare som skal komme », skriver hun og legger til at det var «et helt spesielt øyeblikk» da den åndelige lederen la hånden på magen hennes.

Barnet er det første de får sammen, men Gere har en sønn på 18 år fra sitt forrige ekteskap, mens Silva har en fem år gammel sønn fra et tidligere ekteskap.

Silva og Gere møttes i Italia i 2014, da Gere besøkte hotellet hun drev med sin daværende ektemann. Ett år senere ble romansen kjent. Begge er dedikerte buddhister.

– Jeg har funnet det rolige og lykkelige livet jeg alltid har ønsket meg, uttalte amerikanske Gere til spanske Hola! i 2015.

Da forklarte han også at han ikke bagatelliserte den store aldersforskjellen, men at «problemene forsvinner når det er en så sterk karma-energi mellom dem». I starten hadde de et avstandsforhold, men det siste åreet har de vekslet mellom å bo i Madrid og New York.

Mens Gere er kjent fra Hollywood -filmer som «Pretty Woman», «Runaway Bride», «Unfaithful», «En offiser og en gentleman», «Netter i Rodanthe» og «Hachiko», driver Silva en spansk velferdsorganisasjon rettet mot hjemløse.

Gere har vært gift to ganger tidligere, første gang med supermodell Cindy Crawford (52) . Paret var gift fra 1991 til 1995. Gere giftet seg deretter med Carey Lowell (57) , som han har sønnen med. Ekteskapet varte i ti år. Paret gikk fra hverandre i 2012.