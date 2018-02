DØDE: Bill Paxton, her på Critics' Choice Television Awards i Beverly Hills i 2015. Foto: Richard Shotwell / AP

Bill Paxtons familie klandrer sykehuset for dødsfallet

Publisert: 13.02.18 06:16

Ganske nøyaktig ett år etter Hollywood-stjernen døde brått, har de etterlatte gått til sak mot sykehuset.

Bill Paxton, kjent fra filmer som «Aliens» «Apollo 13», «Titanic», «Sanne løgner» og «Twister», døde lørdag 25. februar i fjor . Han ble bare 61 år gammel.

Nå melder nettstedet Jam at skuespillerens familie stiller Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles til ansvar for dødsfallet. De pårørende hevder i søksmålet at en ikke navngitt lege forsømte seg når det gjaldt å stille diagnose og sørge for rett behandling.

Paxton døde som følge av et slag i forbindelse med en hjerteoperasjon .

61-åringen skulle opereres for aortaaneurisme samt erstatte en hjerteklaff med en kunstig klaff da det oppsto komplikasjoner. Han ble operert 14. februar og døde 11 dager senere.

Han etterlot seg kona Louise Newbury og parets to voksne barn. Disse tre leverte søksmålet fredag i forrige uke. Hvor mye de forlanger i oppreisning, er uvisst.

Paxton kunne skilte med mange meritter også på TV-skjermen. Han var Emmy-nominert for «Hatfields and McCoys» og fire ganger nominert til Golden Globe for «Big Love» og «A Bright Shining Lie».

Paxton var i gang med innspillingen av TV-serien «Training Day» da han døde. Han var i tillegg regissør for blant annet kortfilmene «Fish Heads» og «Tattoo», samt talkshowet «Saturday Night Live».