SKREKKBILDE: Nick Nolte, slik han så ut etter pågripelsen i California i 2002. Foto: TT / NTB scanpix

Nick Nolte om dette bildet: – Jeg så sinnssyk ut

Publisert: 18.01.18 09:14

FILM 2018-01-18T08:14:31Z

Hollywood-stjernen Nick Nolte (76) åpner opp om arrestfotoet som skapte overskrifter for 16 år siden – og som verden ikke har glemt siden.

Den amerikanske skuespilleren er aktuell med biografien «Rebel», og i arbeidet med boken var det vanskelig å styre unna «mugshoten» fra 2002.

Nolte, som ti år tidligere var blitt kåret til verdens mest sexy mann, så alt annet enn sjarmerende ut på bildet etter pågripelsen . Det har han ingen problemer med å innrømme.

« Jeg så ut som en innesperret sinnssyk på jakt etter litt moro », skriver han i memoarene og forklarer bakgrunnen for hele episoden.

Like før arrestasjonen hadde filmstjernen selv kjørt bilen til en kirke nær hjemmet, der han skulle delta på et møte for anonyme alkoholikere.

På den tiden hadde Nolte byttet ut alkohol med det narkotiske stoffet GHB, og før møtet hadde han tatt det han selv beskriver som en stor dose for å få energinivået opp.

« Samtidig visste jeg at jeg ved å bruke GHB bare gjentok den samme avhengighetssyklusen jeg hadde vært i tidligere », skriver han ifølge People .

Vel fremme ved kirken innså Nolte at virkningene av stoffet gjorde det vanskelig å delta på møtet. Så han satte seg bak rattet igjen og vendte nesen hjemover.

« Jeg var et eneste stort kaos der jeg kjørte nedover Pacific Coast Highway. Det er blitt meg fortalt at seks andre sjåfører ringte nødnummeret for å rapportere en stor sedan som vinglet på feil side av veien », skriver han.

Nolte ble stoppet av politiet og tatt med til et sykehus i nærheten for å avlegge blodprøver. En politimann skal der ha bedt om å ta et bilde av skuespilleren. Nolte har i tidligere intervjuer forklart om akkurat denne bildeseansen at timingen for et kjendisfoto var i dårligste laget, og at han derfor svarte: «Kom igjen, du ønsker ikke å spørre meg om det nå, gjør du vel?».

Det endte likevel med at politimannen tok et polaroidbilde, mot at Nolte skal ha fleipet om at han til gjengjeld skulle få sin del av eventuelle fortjenester.

I hvilken grad spredningen av bildet sørget for klingende mynt i kassen til fotografen, er uvisst. Sikkert er det at bildet, som altså ikke var et tradisjonelt arrestfoto, spredtes med rekordfard i medier verden over.

« Det gikk viralt – håret mitt, det urolige ansiktsuttrykket », forklarer Nolte og legger til at han så « fullstendig gal ut ».

Hendelsen ble en solid vekker for stjernen, som året før hadde gjort massiv suksess med den Oscar-belønnede filmen «Tidevannets fyrste». Han ble ilagt prøvetid, men slapp fengsel . I stedet sjekket han inn på en rusklinikk, hvor han brukte 30 dager på å kvitte seg med GHB-avhengigheten.

I dag styrer Nolte unna enhver form for rusmidler. I november i fjor ble 76-åringen hedret med sin egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame, som den 2623 celebriteten i rekken.

Nolte – også kjent for filmer som «Under Fire», «The Deep», «Warrior» og «Another 48 Hours» – har de siste par årene vært aktuell i TV-serien «Graves». Han dukker i løpet av året opp i filmen «Padre».