Sarah Jessica Parker brast i gråt over nakenpress

Publisert: 15.02.18 20:49

«Sex og singelliv»-stjernen Sarah Jessica Parker (52) mimrer tilbake til en svært ubehagelig opplevelse tidlig i karrieren.

I lys av de siste månedenes intense fokus på #metoo-kampanjen, og da særlig på kvinner i filmbransjen , letter Hollywood -skuespilleren på sløret overfor bladet People . For 52-åringen har heller ikke gått fri for press.

Parker forteller hvordan hun begynte å gråte på filmsettet da hun var ny i bransjen, fordi produsentene insisterte på at hun skulle kle av seg alle klærne.

– De holdt på med at «Sarah Jessica skal være naken i morgen», og jeg bare tenkte: «Nei, jeg skal ikke være naken», erindrer Parker.

Hun opplyser at hun nylig møtte en kvinne som var til stede på settet den gangen for så mange år siden.

– Hun sat til meg at hun husket at jeg gråt. Det var så mye press på meg om å vise meg naken.

Parker nevner ikke hvilken film det dreier seg om, men forteller at hun klarte imidlertid å stå imot den konkrete nakenscenen. Hun takker sin daværende agent for at han hadde briefet henne på situasjoner som dette.

– Han hadde tilbudt å sende meg en bil og flybillett hvis jeg noensinne skulle befinne meg i en ukomfortabel situasjon, forteller skuespillerveteranen.

Gjennom alle seks årene med «Sex og singelliv» hadde Parker sørget for et kontraktpunkt som innebar at hun aldri skulle behøve å være naken i TV-serien. Hun presiserer likevel at hun ikke vil kritisere andre kvinnelige skuespillere som velger å kaste klærne forna kamera.

– Det handler ikke om verdier eller at jeg dømmer andre. Jeg ville bare aldri selv. Jeg synes det er flott når kvinner føler seg trygge på seg selv, og når de velger det av egen fri vilje.