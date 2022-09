NY BOK: Anne Heche deler personlige historier i den kommende biografien «Call Me Anne».

Avdøde Anne Heche utgir ny selvbiografi

Den avdøde Hollywood-skuespilleren Anne Heches nye biografi vil bli utgitt i januar 2022.

Det skriver Deadline.

Boken har tittelen «Call Me Anne» og er en oppfølger til Heches første biografi.

Heche ble alvorlig skadet i en bilulykke i bydelen Mar Vista i Los Angeles og erklært død 11. august 2022. Hun ble holdt kunstig i koma et par dager etter sin død fordi hun var organdonor. Skuespilleren ble 53 år gammel.

Ifølge utgiveren inneholder boken personlige anekdoter om Hollywood-stjernens vei mot berømmelse, blant annet hvordan Harrison Ford ble hennes mentor.

Biografien om taler også forholdet til Ellen DeGeneres, møtet med Harvey Weinstein og fortiden hennes der hun er åpen om at hun skal ha blitt utsatt for seksuelt misbruk i barndommen

Heche var kjent fra filmer som «Donnie Brasco» (1997), «Wag The Dog» (1997) og nyinnspillingen av «Psycho» (1998), samt TV-serien «Men in Trees» (2006 – 2008) der hun spilte hovedrollen. Hun hadde også en gjesterolle i syv episoder av «Ally McBeal».

I den nye biografien forteller Heche at hun ble merket som «forferdelig» fordi hun forelsket seg i en kvinne.

– Jeg hadde aldri vært med en kvinne før jeg datet Ellen, skriver skuespilleren, ifølge nyhetsbyrået AP som har sett et utdrag.

TIDLIGERE KJÆRESTER: Skuespiller Anne Heche var i et profilert forhold til Ellen DeGeneres fra 1997 til 2000.

Forelsket i mennesker

Videre skriver Heche at hun personlig aldri identifiserte seg som lesbisk, men at hun «bare ble forelsket».

– Det var, for å være ærlig, like rart for meg som for alle andre. Det finnes ingen ord for å beskrive hvordan jeg følte det. Homo føles ikke rett, og det gjorde heller ikke streit. Romvesen er kanskje det beste, har jeg tenkt iblant, skriver Heche.

– Hva, hvordan og hvordan jeg forelsket meg i en person i stedet for kjønnet deres ville jeg elsket å kunne svare på hvis noen hadde spurt, men som jeg sa tidligere, var det aldri noen som spurte. Og jeg er lykkelig for at jeg er i stand til å fortelle deg i denne boken – en gang for alle, skriver Heche videre.

DØDE I AUGUST: Anne Heche (1969–2022) omkom etter en bilulykke der hun kjørte 10 meter inn i et hus i nabolaget Mar Vista i Los Angeles.

Rakk levere manus før ulykken

Ifølge AP skal Heche ha levert manus til boken kort tid før hun døde i august. Hun signerte bokavtalen i mai.

Anne Heche var yngst i en søskenflokk på fem. Med hennes bortgang er fire av de fem døde. Søstrene Susan og Cynthia døde av henholdsvis hjernekreft og hjertefeil, mens broren Nathan omkom 18 år gammel i en bilulykke bare tre uker etter at faren døde.

Ved flere anledninger har Anne Heche sagt at brorens død var et selvmord, ikke at han sovnet bak rattet og forårsaket en stygg ulykke.

Takker for omsorgen

Skuespilleren hadde to sønner, Homer Laffoon (20) og Atlas Heche Tupper (13). Sistnevnte hadde hun med eksmannen James Tupper som hun traff under innspillingen av TV-serien «Men in Trees».

Tupper hyllet ekskona på Instagram etter hennes bortgang.

– Elsker det for alltid, skrev han.

Meldinge ble avsluttet med et hjerteemoji og viser et utvisket bilde av Heche.

I sitt siste innlegg viser Tupper et bilde av sønnen Atlas som står med bøyd hode omgitt av turkist vann.

– Elsker denne gutten så mye ... Tok ham til Banff for å være i naturen og sakte ned verden. Takk til alle som har strukket ut en hånd og vist sin kjærlighet og støtte, skriver Tupper.

Banff er en by i provinsen Alberta i Canada, kjent for sin vakre natur.

