Filmanmeldelse «Operation Fortune: Ruse de guerre»: Ubehjelpelig daff

Guy Ritchie tryner, på det som burde være hjemmebane.

Det er gått opp og ned med Guy Ritchie etter at drømmen hans om å lage eventyr- og familiefilmer i Hollywood ble torpedert.

«The Gentlemen» (2019) var et friskt forsøk på å gjenopplive formelen hans fra hine hårde dager, med cockney-kjeltringer i skarpe dresser, politisk ukorrekt dialog, vakre kvinner, kynisk vold og alt som hører/hørte til.

«Wrath Of Man» (2021) var på sin side påfallende nedstemt, en liksom mer «voksen» og «mørk» film som endte opp som traurig humørløs.

«Operation Fortune: Ruse de guerre» (det franske begrepet betyr noe à la «krigslist») ligger tettest på førstnevnte. Den er et ytterst halvhjertet forsøk på å introdusere oss for en ny britisk spionhelt, tittelens Orson Fortune (Jason Statham), som regissøren nok håper at han skal få lage flere filmer om.

SLESK OG SLIBRIG: Hugh Grant og Lourdes Faberes i «Operation Fortune: Ruse de guerre».

Jeg setter en tier på at så ikke kommer til å skje. For til å være laget av en så rutinert fyr som Ritchie, er «Operation Fortune: Ruse de guerre» i lange strekk nesten ubegripelig dorsk.

Filmen skulle opprinnelig bli satt opp i fjor, men ble utsatt fordi den starter med et lovbrudd begått av en ukrainsk skurkegjeng. Hvorvidt et underholdningsprodukt av dette semre kaliberet har injurierende kraft nok til å krenke den allmenne bluferdigheten eller ikke, kan jammen diskuteres. Greia er i alle fall at ukrainerne stjeler noe, det kalles lenge bare «verktøyet», som noen enda skumlere skurker er villige til å betale for.

Frilans-agenten Fortune blir innkalt av den britiske etterretningen og bedt om å ordne opp (de vil ikke bruke sine egne folk, da operasjoner som denne er «administrative mareritt»). Til hjelpe seg får han den propre Nathan Jasmine (Cary Elwes), amerikanske Sarah Fidel (Aubrey Plaza) og mangtsysleren J.J. Davies (rapperen Bugzy Malone).

LØSKRUTT: Aubrey Plaza i «Operation Fortune: Ruse de guerre».

Ja, og så er det et agent-team nummer to involvert også. Ledet av en fyr ved navn Mike (Peter Ferdinando), som vi får inntrykk av at Fortune har vært i klinsj med før. Ingen av menneskene i hverken Orson eller Mikes team blir introdusert for oss på måter som gir oss forståelse for hvem de er eller hva de gjør her.

Den britiske våpenhandleren Greg Simmonds (Hugh Grant) er bindeleddet mellom ukrainerne og kundene deres. Med andre ord en mann det er viktig for Orson å komme i kontakt med. Den sleske Simmonds har én svakhet: Han er fan av den amerikanske actionfilm-skuespilleren Danny Francesco (Josh Hartnett). Fortune-teamets plan blir dermed å alliere seg med Francesco, og benytte seg av stjerneglansen hans for å få tilgang til Simmonds.

Høres idiotisk ut? Det er det også. Det er noldus-utgaven av «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

VELKLEDD, OM IKKE ANNET: Cary Elwes i «Operation Fortune: Ruse de guerre».

«Operation Fortune: Ruse de guerre» besitter tre på papiret sterke kort den i forsvinnende liten grad benytter seg av.

Det første er Statham, som stadig er i stand til å gestalte en dugelig actionhelt. Manuset morer seg med å gjøre Fortune til en aldrende og nokså bortskjemt agent, tung i kroppen og med frynsete nerver. Vitsen slår tilbake på filmen i både biljaktene og nevekampene, som er oppsiktsvekkende daffe. En «superspion» som sliter med å komme seg opp trappene?

Det andre er Hugh Grant, som pleier å ta roller som denne, helle fløte på og spise dem til dessert. Skuespilleren virker frigjort over å ikke være ung og hot lenger, født på ny som karakterskuespiller. Han gjør sitt slibrige beste. Men «Operation Fortune: Ruse de guerre» gir ham ingenting å briljere med.

Det tredje og potensielt sterkeste kortet, er Aubrey Plaza, som for tiden er et av verdens morsomste mennesker. Hun og den merksnodige, steine utstrålingen hennes rekker å levere et par lovende morsomheter helt innledningsvis. Men det går ikke lang tid før Ritchie reduserer henne til en generisk birolle i rød aftenkjole. Sånt burde ikke være lov.