COMEBACK: Brendan Fraser har vært borte fra rampelyset i nærmere ti år. Nå gjør han comeback i Darren Aronofskys film «The Whale».

Brendan Fraser svarer på kritikken

«Mumien»-skuespilleren får kritikk for bruken av «fat suit» i rollen som Charlie i Darren Aronofskys «The Whale».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter å ha vært borte fra rampelyset i nærmere ti år, gjør Brendan Fraser (53) et comeback i rollen som Charlie. En overvektig mann som prøver å gjenopprette kontakten med sin fremmedgjorte datter.

Filmen fikk seks minutter stående applaus på premieren på filmfestivalen i Venezia i September.

Kritikerne er enige om at Fraser gjør en god opptreden i rollen som Charlie i «The Whale». Det er derimot flere som kritiserer filmen for å være fettfobisk, og stiller spørsmål ved bruken av en såkalt «fat suit» i filmen.

Bruken av «Fat suits» er en praksis som har blitt sterkt kritisert på grunn av at det historisk sett har blitt brukt for å få tynne skuespiller til å se overvektige ut. Bruken av draktene har blitt skildret som stigmatiserende for overvektige.

Samtidig har overvektige skuespillere problemer med å få roller.

På kritikken svarer Fraser at han håper at hans kontroversielle comeback kan endre måten samfunnet ser på og behandler overvektige mennesker på.

–Jeg er ingen liten mann. Og jeg vet ikke hva beregningen er for å kvalifisere til å spille rollen. Jeg vet bare at jeg måtte gi en så ærlig prestasjon som jeg kunne, sier han i et intervju til Newsweek.

Urettferdig behandling

Videre sier Fraser at han håper at karakteren Charlie kan være med på å knuse stereotypier.

– Jeg er håpefull på at vi kan endre noen hjerter og sinn i det minste når det gjelder hvordan vi tenker og føler om de som lever med fedme, sier han.

– Ofte blir disse menneskene avskjediget i samfunnet vårt, eller gjenstand for hån, og det er urettferdig mot dem. Jeg tror at å påføre folk skam av den grunn er nesten det siste domenet av fordommer som vi overser, og jeg tror vi kan gjøre bedre for å endre det. Så jeg håper denne filmen kan forandre noen hjerter.

Fraser kritiserer samtidig hvordan Hollywood har portrettert overvektige karakterer.

– Jeg vil ikke henge ut noen ved navn, men mange av disse filmene er ensidige og skildrer fedme med grove vitser, sier han til Variety.

Både Fraser og Aronofsky sier at de ville gjøre alt de kunne for å portrettere Charlie med empati og forståelse.

DARREN ARONOFSKY: Den Oscar-nominerte regissøren får kritikk for bruken av «Fat Suit» i sin nye film «The Whale».

Uoverkommelig

Selv om mange stiller seg positive til Frasers prestasjon, stiller flere kritikere seg spørsmålstegn ved Aronofskys portrettering av overvektige mennesker og filmen har fått kritikk for å være fettfobisk.

Fremstillingen av Charlie i «The Whale» får av enkelte kritikk for å være «motbydelig» og dehumaniserende.

Aronofsky forteller til Variety at Frasers «Fat suit» ble designet ved hjelp av en 3D printer med mål om å lage noe som skulle tynge Fraser ned. Slik at han bedre kunne forstå utfordringene Charlie hadde når han går, reiser seg fra en stol eller tar en dusj.

Darren Aronofsky svarer på hvorfor han ikke ga rollen Charlie til noen av karakterens faktiske vekt og størrelse.

På spørsmålene om hvorfor han ikke ga rollen Charlie til en skuespiller av karakterens faktiske vekt og størrelse sier Aronofsky at det fra et helseperspektiv er uoverkommelig.

– Det er en umulig rolle å fylle med en ekte person som håndterer disse problemene, sier han i et intervju med Variety.

Videre legger han til at noen av Charlies faktiske størrelse kanskje ikke har vært i stand til å prestere på det nivået som kreves av rollen.

Aronofsky sier at det var et punkt hvor de prøvde å finne skuespillere med overvekt, men at de ikke hadde kunne finne en skuespiller av den størrelsen som passet i rollen.