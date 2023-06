BRUDD: Kevin Costner (68) og hans kone, modell og veskedesigner Christine Baumgartner (49).

Christine Baumgartners advokat slår tilbake mot Kevin Costner

Costner har ikke juridisk grunnlag for å kaste henne ut av parets hjem, mener advokaten, selv om ektepakten angivelig gir ham rett til det når en skilsmisse er på bordet.

Tidlig i mai ble det kjent at hollywoodstjernens kone hadde sendt inn skilsmissepapirer etter at de to hadde holdt sammen i 18 år.

Tidligere denne uken omtalte TMZ rettsdokumenter i saken.

Der kom det frem at Costner hevder det var inngått en ektepakt om at kona måtte forlate huset og ta med seg sine eiendeler innen 30 dager, dersom hun sendte inn begjæring om skilsmisse.

Det gjorde hun 1. mai. Men hun skal ikke ha flyttet, og Costner har følgelig bedt om en rettslig kjennelse for å få henne ut.

Hevder at også barna sparkes ut

I nye rettsdokumenter, omtalt av Insider, tar Baumgartners advokat John Rydell nå til motmæle.

Derfra er han sitert på å mene at Costner «prøver å sparke Christine og deres tre barn ut av huset ungene har bodd i hele sitt liv».

– Selv om det juridiske grunnlaget for Kevins krav om å sparke sin kone og sine barn ut av deres hjem er intet annet enn ikke-eksisterende, er dette et kritisk viktig punkt for Christine, skal advokaten ha uttalt.

Paret har to sønner på 14 og 15 år, og en datter på 12 år. Costner har fire barn fra tidligere forhold.

Costner har ifølge rettsdokumentene TMZ omtalte være villig til å betale 317.000 kroner i måneden for at Baumgartner skal få leid seg et sted, og bidra med ca. 100.000 til flytteutgifter.

Kevin Costner og hans har vært kjappe med å svare eks-kona. Daily Mail, som oppgir å ha sett Costners svar skriver at han understreker at han ikke «kaster ut» barna fra hjemmet.

– Christine og jeg vil dele foreldreretten for barna og de kommer fortsatt til å bo i deres hjem, i deres soverom med deres egne klær, bøker og ting når de er hos meg, og ellers når de måte ønske å være der. Våre barn er tenåringer og vil kunne komme og gå mellom mitt hjem og Christines, så snart hun finner seg et sted å bo, skriver han.

– Derfor har ikke barna noe å gjøre med min forespørsel, skriver Costner.

– Det eneste jeg ber om er at Christine forlater min eiendom og finner seg et annet sted å bo, som hun har avtalt å gjøre - en prosess hun burde ha igangsatt i april da hun søkte om skilsmisse.

Han har også gitt ekskona en slags «frist» for når hun må være ute, og skriver at det ikke er sunt for noen av dem å dele bolig.

– Jeg avslutter en innspilling av en TV-serie 24. juni og jeg vil være hjemme enten 25. juni eller dagen etter for å starte klippingen av serien.

