PARET SOM IKKE BLE: Shailene Woodley og Callum Turner i «Det siste brevet fra deg».

Filmanmeldelse: «Det siste brevet fra deg»: Rusten kjærlighet

Så gammelmodig at den til og med har fått norsk tittel.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ROMANSE/DRAMA

«Det siste brevet fra deg» («The Last Letter From Your Lover»)

Storbritannia. Tillatt for alle. Regi: Augustine Frizzell

Med: Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn

London, 1965. Jennifer (Woodley) kommer tilbake til gards, nærmere bestemt et kjærlighetsløst ekteskap med forretningsmann-ektemannen Lawrence (Alwyn), etter et opphold på sykehus. Hun har et arr på venstre kinn og lider av hukommelsestap.

London, nåtid. Ellie (Jones) jobber i avisen The London Chronicle, og ramler over en serie kjærlighetsbrev fra 1965, fra en annen mann, journalisten Anthony (Turner), til den samme Jennifer. Hun bestemmer seg for å grave litt. Finne ut hvem de to menneskene var – eller er?

MEN KLÆR SKAL DEM HA!: Shailene Woodley og Callum Turner i «Det siste brevet fra deg».

Kanskje ligger det en tåreperse av en helgemagasin-artikkel om gammel kjærlighet som ikke har rustet i materialet? Redaktøren hennes bestemmer seg, i et anfall av storsinn, for å la henne bruke tid på disse greiene. Til å snoke, trenger Ellie hjelp av avisens arkivar, Rory (Rizwan). De to får umiddelbart en sånn «det begynner med småkjekling»-tone som får oss til å tenke vårt.

DEN KLASSISKE ROMANSE I REGNET I LONDON-POSTITUREN: Felicity Jones og Nabhaan Rizwan i «Det siste brevet fra deg».

«Det siste brevet fra deg» er den andre spillefilmen basert på en av den britiske journalisten og forfatteren Jojo Moyes’ bøker. Den første var «Me Before You», som het «Et helt halvt år» på norsk. Denne baserer seg på en to år eldre roman fra 2010, som kom her til lands i fjor.

Det er virkelig en slik type «kvinnelitteratur» man kanskje ville ha trodd at avgikk ved døden for en tid siden, men som overhodet ikke gjorde det. (Moyes har solgt rundt 1.5 millioner i Norge). Klassisk kiosklitteratur – om enn med kvinnekarakterer med noe sterkere og friere vilje enn for 50 år siden.

HER I EN 'BRELETT'-REKLAME ANNO 1965: Shailene Woodley og Callum Turner i «Det siste brevet fra deg».

Problemet er ikke (bare) at denne typen historier føles pre-moderne, og håpløst limt til konvensjoner og formler. Svakheten er snarere at Moyes’ i og for seg smidige fortelling er så glansløst overført til filmmediet. Spesielt kjærlighetshistorien i nåtid, den mellom Ellie og Rory, må sies å være fullstendig livløs, like het og elektrisk som en pakke seipanetter i en frysedisk.

Regissør Frizzell får mer ut av 60-tallsromansen. Men det er mest på grunn av at store deler av den utspiller ved havet, og at klærne er finere.

«Det siste brevet fra deg» oser «Netflix-kvalitet» fra ende til annen, og det er vanskelig å skjønne hva den skal ha på kino å gjøre. Eller jo, selvsagt. Det er én forklaring, og den er såre enkel: Jojo Moyes selger innmari mye bøker.