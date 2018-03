MYKERE: Jennifer Garner sier at det er mykest å kysse en kvinne og synes ikke det er det minste rart at kvinner liker å kysse andre kvinner. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Jennifer Garner: - Skjønner at kvinner liker å kysse andre kvinner

Publisert: 13.03.18 19:44

Et filmkyss med den norske Hollywood-skuespilleren Natassia Malthe , fikk Jennifer Garner til å forstå hvorfor kvinner kan like å kysse andre kvinner.

– Da gikk det opp for meg, kvinner er mykere. Ikke til å undre seg over at kvinner kysser kvinner, forteller filmstjernen i et intervju med Pride Source som også er omtalt av ET .

Garner er aktuell med den nye filmen «Love Simon» , hvor hun spiler moren til en homofil gutt, som sliter med å være åpen om sin legning.

– Garners egen store aha-opplevelse skriver seg tilbake til innspillingen av filmen «Elektra», hvor den norske modellen og skuespilleren Natassia Malthe, spiller hennes erkefiende. I en «kiss of death»-scene kysser Malthe Garner på munnen, skriver ET.

– Det var et fantastisk kyss, sier Garner som smiler av oppstyret som innspillingen av akkurat den scenen vakte.

– Hver eneste mann som jobbet i studioene til British Colombia, mange av dem hadde jeg aldri sett eller møtt før, enten det var homofile eller heterofile, dukket opp helt tilfeldig da vi spilte inn akkurat den scenen, forteller Garner.

I intervjuet med Pride Source forteller Garner også at kontakt det såkalte LGBT-miljøet (lesbian, gay, bisexual and transgender) var en stor del av hennes oppvekst og ungdom i Charleston, West Virginia

– Mine foreldre var konservative i den forstand at de drakk ikke og de bannet ikke. Vi fikk heller ikke lov til å ha piercing i ørene eller bruke sminke. Men de var overhode ikke fordømmende i forhold til hvordan andre levde sine liv. Det var også en homofil prest i familiens krike - og det var også ganske oppsiktsvekkende i West Virginia på den tiden, sier Jennifer Garner.

For henne er det også viktig å oppdra egne tre barn, Violet (12), Seraphina Rose (9) og Samuel (6) som hun har med eks-mannen Ben Affleck , med stor toleranse i forhold til denne problemstillingen.

– Mine barn kan si at «kanskje gifter jeg med med en mann, kanskje gifter jeg meg med en kvinne. Alt er mulig». Det synes jeg er flott, sier Jennifer Garner.