LEGENDE: Astrid Lindgren, her avbildet hjemme i Stockholm ved sitt eget skrivebord noen år før hun gikk bort. Foto: Dan Hansson / SvD

Astrid Lindgrens datter i harnisk over ny film

Karin Nyman tordner mot den kommende kinofilmen «Unga Astrid», der blant annet Astrid Lindgrens graviditet med en gift mann angivelig vies mye plass.

– Denne filmen kunne aldri blitt laget mens mamma levde, sier en opprørt Karin Nyman (84) til den svenske avisen Vi ifølge Expressen .

Filmen om moren kommer på kino i Sverige om to uker. Alba August (25) spiller rollen som Astrid, og handlingen dreier seg om livet til den verdensberømte forfatteren lenge før hun ble kjent. Det at Astrid som tenåring fødte en sønn utenfor ekteskap , var en stor skandale.

Karin Nyman sier at hun er overbevist om at moren ville sagt et rungende nei til å la den tunge tiden bli brettet ut på film på denne måten.

– Den uønskede graviditeten var selvsagt en enorm hendelse i mammas liv, så filmskaperne har rett i at den var avgjørende. Men akkurat hvor avgjørende tilværelsen føltes for Astrid før hun fødte Lasse, er det ikke et eneste menneske som vet, raser Nyman og legger til at all sladderen i Vimmerby, blikkene, forakten og spørsmålene, nok gjorde at moren helt inn i margen fikk kjenne på hva oppmerksomhet koster.

– Hun flyktet fra Vimmerby og nektet i all tid siden å bli gjenstand for den slags interesse rundt sitt privatliv. Så at det skal «skapes fritt» rundt akkurat denne tiden i Astrids liv, føles helt absurd, sier datteren.

Den uplanlagte graviditeten har vært omtalt i bokform tidligere . I en biografi fra 2014 fikk leserne innblikk i hva som skjedde da Lindgren som 16-åring begynte å jobbe som frivillig i lokalavisen Vimmerby Tidning, hvor Reinhold Blomberg var sjefredaktør. Han var mer enn 30 år eldre, gift for andre gang og hadde syv barn.

Lindgren, eller Eriksson som hun het da, var 18 år da hun ble gravid med gifte Blomberg. Det ble starten på noen vanskelige år. Ifølge notater var Astrid aldri i tvil om at hun skulle beholde sønnen. «Jeg visste hva jeg ville og ikke ville. Barnet ville jeg ha, barnefaren ikke», står det i biografien.

Den påfølgende tiden var svært vanskelig. Astrid, som reiste til København for å føde, måtte etterlate Lasse hos en fosterfamilie der og reise hjem. Det tok flere år før sønnen kom til Sverige.

– Lasse hadde det bra i de årene. Jeg hadde det derimot ikke så bra. Jeg måtte være i Stockholm, gjøre ferdig utdannelsen, skaffe meg en jobb og prøve å finne en måte å få Lasse hjem til meg. Det var en slitsom tid, mye motgang og en evig lengsel etter ungen som var så langt unna meg, fortalte Astrid i et intervju, uten å gå nærmere inn på situasjonen hun opplevde.

De årene Astrid var separert fra sønnen, slet hun med depresjoner – så mye at hun skrev om sine selvmordstanker og ensomhet i brev til sin bror, kom det frem i biografien «Denne dag, et liv».

Selv levde hun et sparsommelig liv som sekretær. Først da hun giftet seg med Sture Lindgren i 1931, kunne Lasse gjenforenes med sin mor, og senere kom datteren Karin til verden. Det var til henne Astrid fant opp Pippi Langstrømpe, som trøst en gang datteren ligger syk i sengen, som ble starten på en eventyrlig forfatterkarriere .

Ifølge Nyman innviet moren aldri familien i forholdet til Blomberg.

Regissør Pernille Fischer Christensen (48) sier til VI ifølge Expressen at filmen er en vakker hyllest, og at det er kvinner som Astrid Lindgren som har banet vei for hvordan kvinner kan leve i dag.

Det er ikke kjent når filmen får norgespremiere.

Lasse Lindgren, eller Lars som han opprinnelig het, døde i 1986. Han ble 60 år.

Astrid Lindgren døde 28. januar 2002 –94 år gammel. Hun har solgt nærmere 150 millioner bøker på verdensbasis, de er oversatt til 80 språk, og over 40 av bøkene er filmatisert.