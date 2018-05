STJÅLET: Iron Man i filmen fra 2008. Det er en slik drakt som skal være stjålet fra kostymelageret. Foto: Zade Rosenthal/ Marvel / The Walt Disney Company

«Iron Man»-drakt stjålet

Publisert: 10.05.18 00:56

Drakten Robert Downey Jr. har på seg i «Iron Man» er stjålet fra et kostymelager i Los Angeles. Verdien er på rundt 2,7 millioner kroner.

Hollywoodstjerne Robert Downey Jr. har som Tony Stark vært å se i ulike versjoner av den røde og gullgule drakten i tre « Iron Man »-filmer, flere «Avengers»-filmer og i andre filmeventyr fra Marvel -universet.

Nå opplyser politiet i Los Angeles at en av draktene brukt i «Iron Man» fra 2008, er meldt stjålet, ifølge CBS News .

Drakten skal ha vært oppbevart på et lager for kostymer og filmrekvisitter i Pacoima, men da eierne så etter den tirsdag, var den forsvunnet. Verdien er anslått til 325.000 dollar, eller nærmere 2,7 millioner kroner med dagens kurs, ifølge poltibetjent Christopher No ved LAPD.

Tyveriet ble anmeldt tirsdag, og ifølge eierne må drakten ha forsvunnet mellom februar og 25. april. Det skal dreie seg om både hodet, brystpartiet, armene og beina på den robotlignende drakten.

Siste utgave av Iron Man-draktene var å se i «Avengers: Infinity Wars» som satte ny kassarekord på verdensbasis med premierehelgen.