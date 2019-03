2016: Amber Heard og Johnny Depp på en kjendisfest i California. Foto: LuMarPhoto / AFF

Johnny Depp saksøker eksen Amber Heard for 450 millioner kroner

Johnny Depp (55) beskylder Amber Heard (32) for å ha diktet opp mishandlingshistorier og krever at hun betaler ham for ærekrenkelse.

Publisert: 01.03.19 23:29







Da bruddet mellom Depp og Heard ble kjent i 2016, 15 måneder etter at de giftet seg, sto Heard frem med bilder av seg selv, der hun hadde sår og blåmerker i ansiktet og på kroppen.

Bakgrunn: Alt om den bitre striden mellom Depp og Heard

Depp på sin side har konsekvent nektet for å være skyld i det ekskona anklaget ham for – nemlig for å slå henne helseløs.

Nå skal Depp ifølge en rekke medier, deriblant People, Daily Mail, The Blast og Just Jared, ha gått rettens vei med krav om at hun blar opp 450 millioner kroner for «å ha løyet»

I søksmålet mot Heard hevder Hollywood -veteranen at Heard fremsatte beskyldningene for å få publisitet – for igjen å få blest rundt sin karriere.

Han er spesielt opprørt over en reportasje Heard skrev i Washington Post i desember i fjor. Der ble hun nemlig presentert som en som hadde inngående kjennskap til mishandling fra et offers ståsted.

«Heard er ikke et offer for mishandling, hun er en overgriper», heter det angivelig i søksmålet fra Depp, der 32-åringen også beskyldes for å ha planlagt «svindelhistorien».

Depp påstår for øvrig at Heard kastet et glass etter ham, noe som skal ha ført til et brudd i en finger.

Mistet «Pirates»-jobb

55-åringen hevder også i søksmålet at han ble droppet fra neste «Pirates of The Caribbean»-filmen som følge av Heards uttalelser i mediene.

Heard, nylig aktuell i filmen «Aquaman», søkte om skilsmisse i 2016, og skilsmissen var et faktum året etterpå. Hun hevdet i tillegg at ektemannen hadde trakassert henne verbalt.

Senere trakk hun tilbake anmeldelsen om vold, og de to inngikk forlik. Heard fikk nærmere 60 millioner kroner i skilsmisseoppgjør og donerte en del av summen til veldedige formål.

Det er ikke første gang Depp har tatt til motmæle mot eksen. Da han serverte sin side av saken i GQ i fjor høst, tente Heard på alle plugger.

Taklet ikke smerten

Depp har tidligere snakket ut i bladet Rolling Stone om hvor langt nede han var psykisk etter bruddet med Heard.

– Jeg klarte ikke å takle smerten og startet dagen med å helle i meg vodka, og skrev og skrev til jeg hadde så mye tårer i øynene at jeg ikke klarte å skrive mer, uttalte skuespilleren, også kjent fra filmer som «What’s Eating Gilbert Grape», «Edward Saksehånd» og «Charlie og sjokoladefabrikken».

Han forklarte at skilsmissen også førte ham inn i et skikkelig økonomisk uføre.

Depp og Heard møtte hverandre på settet til filmen «The Rum Diary» i 2011, men det gikk et helt år før Depp bekreftet at de to var blitt et par, til tross for at mediene i lengre tid hadde utpekt Heard som hans nye flamme.