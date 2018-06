TAPTE ANKESAK: Rebel Wilson, her på en galla i Los Angeles i januar, må nå betale tilbake nesten alle pengene hun fikk i erstatning i 2017. Foto: ROBYN BECK / AFP

Rebel Wilson må betale tilbake 24 millioner av rekord-erstatning

Publisert: 28.06.18 03:52 Oppdatert: 28.06.18 04:16

FILM 2018-06-28T01:52:40Z

Komiker Rebel Wilson fikk i fjor den største erstatningssummen i australsk historie – 26 millioner kroner. Nå må nesten alt betales tilbake.

Den australske 38-åringen har de siste årene slått gjennom i Hollywood . Men i fjor saksøkte hun magasin-eieren Bauer Media for ærekrenkelse og injurierende påstander etter at de i sine publikasjoner hevdet at hun løy om alderen og navnet sitt. Rebel hevder også at hun mistet flere roller på grunn at artiklene.

Bakgrunn: Filmstjerne fikk rekordhøy erstatning

I september ble skuespilleren, kjent fra komedier som «Bridesmaids», «Pitch Perfect» og «How to Be Single», tilkjent en erstatningssum på 4,7 millioner australske dollar, eller rundt 26 millioner kroner .

Bauer Media anket dommen, og onsdag ble det klart at Wilson må betale tilbake 4,18 millioner dollar, rundt 24 millioner kroner, inkludert nær 400.000 kroner i renter, etter at den første dommen ble satt til side.

Ifølge Sydney Morning Herald vil Wilson sitte igjen med under 12 prosent av den opprinnelige erstatningssummen, og må dessuten dekke 80 prosent av Bauers rettskostnader for anken.

Wilson har tidligere uttalt at hun ville gi pengene til veldedighet . 14. juni, etter at retten hadde avgjort at hun ikke hadde krav på 3,9 millioner i erstatning for tapt inntekt, tvitret hun:

«Det er fire millioner mindre til mindre heldigstilte australiere som i stedet går til et rikt selskap som er funnet skyldig i injurier og lar dem slippe unna med virkelig skadelige handlinger for en veldig liten penge. Det er virkelig ikke rettferdig. Kom igjen, Australia!».

Så langt har hun ikke kommentert den siste dommen, men har retvitret en person som sier avgjørelsen i «David og Goliat»-saken gjør ham forbannet.

Skuespilleren bestrider ikke avgjørelsen, men ba om å få bankrente på 1,5 prosent i stedet for de 2 prosentene Bauer Media etterspør. Dette gikk ikke dommeren med på, melder det australske nyhetsbyrået AAP .