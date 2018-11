PÅ GALLAVISNING: Bernardo Bertolucci under en gallavisning for filmen «Den siste keiseren» i 2013. Regissøren vant Oscar for filmen i 1987. Foto: Fred Prouser / X02146

Filmkjempen Bernardo Bertolucci er død

2018-11-26

Publisert: 26.11.18 10:10 Oppdatert: 26.11.18 10:21

Den italienske Oscar-vinneren ble 77 år gammel.

Bernardo Bertolucci døde av kreft, bekrefter hans presstalsperson ifølge The Guardian.

Regissøren har sittet i rullestol siden 2003, etter en operasjon.

Den italienske regissøren startet karrieren i hjemlandet på 60-tallet, men flyttet senere til USA hvor han fikk en lang og suksessrik karriere i Hollywood.

Han vant Oscar både for beste manus og beste tilrettelagte manus for «Den siste keiseren» i 1987, og han var også nominert som beste regissør for «Siste tango i Paris» i 1974 og som manusforfatter for «Il Conformista» i 1972.

Godt kjent er også hans episke over fire timer lange «1900», med Robert De Niro i hovedrollen. Den handler om klassekamp i Italia og tar også for seg fremveksten av fascismen i støvellandet. Bertolucci var på 70-tallet venstreradikal og har i følge The Guardian uttalt at «jeg har levd i en drøm om kommunisme».

Han regisserte sin siste film «Me and You» i 2012.