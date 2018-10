TAKKER: Affleck sier han aldri helt blir fergibehandlet for avhengighet, men kjemper en livslang kamp. Her er han på «Justice League»-premiere i november 2017. Foto: ROBYN BECK / AFP

Ben Affleck ferdig med avrusning: – Det hjelper å vite at jeg ikke er alene

FILM 2018-10-05T03:44:21Z

Hollywoodstjernen takker familie, kolleger og venner for støtten etter å ha gjennomført 40 dager på klinikk for alkoholmisbrukere.

Publisert: 05.10.18 05:44

Amerikanske skrev i slutten av august at Ben Afflecks ekskone Jennifer Garner hjalp ham å komme seg til avrusningsklinikk .

Torsdag kveld deler Affleck selv en takk på Instagram:

«Denne uken fullførte jeg et førti dager langt opphold på et behandlingssenter for alkoholmisbrukere og jeg får fortsatt tilsyn som utskrevet pasient.

Støtten jeg har fått fra familien min, kollegene mine og fansen betyr mer for meg enn jeg klarer å beskrive. Det har gitt meg styrken og støtten til å snakke om sykdommen min med andre.»

Skuespilleren understreker at det å kjempe mot avhengighet er en livslang kamp, og at man derfor aldri er helt ferdig med behandling.

«Det er en fulltids forpliktelse. Jeg kjemper for meg selv og får familien min.»

Affleck takker også folk som har henvendt seg til ham gjennom sosiale medier og snakket om deres egne opplevelser med avhengighet.

«Styrken deres er inspirerende og gir meg støtte på måter jeg ikke trodde var mulige. Jeg har måttet minne meg selv på at det å søke hjelp om du har et problem, det er et tegn på mot, ikke på svakhet eller at du har mislykkes.»

Batman-stjernen avslutte rmed å si at han håper han i fremtiden kan gå foran som et eksempel for andre som sliter med misbruk.

Ekskona Jennifer Garner fortalte i et intervju i sommer at hun syntes tiden etter bruddet var til å gråte av .

Garner og Affleck giftet seg i 2005 og var gift i ti år før de ble separert i juni 2015. Paret har tre barn sammen : Violet på 12, Seraphina på ni og Sam på seks.

Dette er ikke første gang Affleck søker hjelp. Både i 2001 og så sent som i 2017 var han innlagt til avrusing. Han har hele tiden vært åpen om sine problemer, og i mars i fjor skrev han på sin Facebook-side at han har fått behandling for alkoholavhengighet.